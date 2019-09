"EUA no es el único país en el mundo donde no serían perseguidos": La nueva política que permite a Trump borrar el asilo

El Gobierno de los Estados Unidos ya ha comenzado a hacer valer su nueva e implacable política para eliminar lo que define como "agujeros" en el sistema de asilo, bajo aprobación del Tribunal Supremo. El asesor para América Latina del presidente Donald Trump, Mauricio Claver-Carone, lo resumió todo este viernes: "Esas personas (migrantes) no serían perseguidas en otros países. No significa que el único país en el mundo donde las personas no serían perseguidas es Estados Unidos, puede ser un país de tránsito".

Claver-Carone, asesor especial y director principal de la división de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se refería a los migrantes que huyen de gobiernos tildados de dictatoriales por el mismo Trump -como Venezuela y Cuba.

Sin embargo, aclaró en una llamada de prensa que la nueva política migratoria aplica para todos por igual.

Cómo funciona

Un migrante que salga de El Salvador, debería de solicitar asilo en un país de tránsito, y no guardarse ese derecho internacional hasta llegar a Estados Unidos. Podría hacerlo, por ejemplo, en Guatemala, y solo si ese país se niega a darle cobijo podría calificar al llegar a la frontera sur de Estados Unidos.

Aún si llegara, los oficiales fronterizos le harían esperar su proceso en suelo mexicano y estaría ahí por meses.

De igual forma, Claver-Carone explicó que los "agujeros" en el sistema serán eliminados y no se permitirá que "el asilo se convierte en un mecanismo falso o herramienta que fomente la inmigración económica".

"Se ha visto al asilo como una excusa para tergiversar el sistema legal, que ha estado siendo usada para la trata de personas. Esa herramienta ya no existe ni va a existir. Apoyados por la Corte Suprema podemos devolver a personas que busquen asilo al primer salvoconducto por que pasaron", dijo.

La semana pasada, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, la máxima autoridad de esa nación, decidió permitir la política de Trump de no recibir a peticionarios de asilo en la frontera. La corte -de mayoría conservadora y con un juez nominado por el presidente- falló que los migrantes deben pedir el asilo en un tercer país.

Además, Estados Unidos firmó hace semanas con el Gobierno de Jimmy Morales un acuerdo bajo el que el país vecino debe procesar los asilos para salvadoreños y guatemaltecos.

Claver-Carone dijo que estos acuerdos no son de "tercer país seguro" porque son más limitados, aunque el mismo presidente Trump lo ha llamado así en el pasado. El asesor presidencial dijo además que han "estado progresando en los acuerdos de cooperación de asilo" con El Salvador, Honduras y México, pero no ofreció más detalle.