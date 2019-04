“Nos obligaron a ver cómo los mataban, remataron al bebé”, hablan sobrevivientes de masacre en México

Una fiesta de cumpleaños en Minatitlán, en el estado de Veracruz, se convirtió de pronto en una escena de terror y la música cambió por el sonido de las balas cuando un comando armado, de al menos seis hombre llegaron al festejo en busca de "El Becky", un transgénero que presuntamente se encontraba en la fiesta y comenzaron a disparar contra los presentes, dejando un saldo de 13 muertos, entre ellos un bebé de un año.

Tras localizar a "La Becky" entre la gente el grupo armado accionó sus fusiles contra su objetivo, pero también contra los asistentes que se encontraban en el convivio.

De acuerdo a los testigos, en la pista se encontraban bailando un grupo de ancianas, el tema "La vida es un carnaval", de Celia Cruz, cuando de pronto el comando irrumpió, y comenzó a disparar a los invitados, entre los que presuntamente se encontraba "La Becky", propietario de un bar llamado "La esquina del Chacal".

Los sobrevivientes indican que el tiroteo el salón de fiestas "Los Potros" que el tiroteo duró más de 10 minutos, pues remataron a las personas que aún se movían, incluso a un bebé de 1 año.

El bebé, dijeron los testigos, estaba en brazos de su madre, y también fueron blanco de los balazos.

Autoridades de #Minatitlán evaden responder a cuestionamientos de la prensa tras la masacre donde murieron 14 personas, entre ellas un bebé https://t.co/ZsqZvN2Ckq pic.twitter.com/s8FUg5uENy ? La Silla Rota (@lasillarota) April 20, 2019

"Le dispararon directo, se dieron cuenta de lo que hicieron, le dispararon al niño y su madre", afirmó a la prensa local una señora, asistente al festejo y familiar de uno de los fallecidos. "Sólo me puse a rezar, a pedir perdón a Dios".

Los asistentes a la fiesta de pronto se vieron entre una lluvia de balas y charcos de sangre de las personas que iban matando el comando.

"Le dieron en el corazoncito"

"Seguía más, yo dije, fue un balazo, pero fue una rociadera porque estaban muertos y ahí mismo le seguían dando. Al bebé lo siguieron rematando, le dieron en el corazoncito, cómo no se van a dar cuenta si lo traía la mamá cargando. A la mamá también le dieron. Yo creo que el papá lo quiso cubrir, pero le dieron en la cara", destacó la sobreviviente que por razones obvias prefirió omitir su nombre.

Otro testigo indicó que el padre del menor trató de protegerlo, pero también le dispararon.

#LoMásVisto "Al bebé lo siguieron rematando, le dieron en el corazoncito", narran sobrevivientes de la matanza en Minatitlán https://t.co/BegAQFnT0T ? Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) April 21, 2019

Y no conforme con haber matado a varias personas, los sicarios obligaron a los sobrevivientes a ver cómo remataban a las víctimas.

“A los que estaban agachados les decían que voltearan a ver a los muertos, les volvían a dar. Que los miraran, volteabas a verlos y te decían voltéate", indicó otro de los testigos a los medios nacionales.

"Creo que buscaban a alguien, te apuntaban a la cabeza o la espalda con armas largas. Eran como seis personas, yo sólo vi al que me estaba apuntando", precisó una de las sobrevivientes, quien aseguró que sintió la muerte cerca.

"Solo decía: en tus manos encomiendo mi espíritu, perdóname, perdóname, me cubro con tu sangre preciosa y grité: la sangre de Cristo tiene poder, el hombre se dio la vuelta y ¡pam! le dio al que estaba a lado; ¡pam! le dio al que estaba del otro lado y dije, me va a tocar en la espalda, pero se fueron. Luego vi a mi comadre, yo le decía párate manita, párate, pero no, ya la habían matado”. indicó.

La fiesta de cumpleaños, donde se ofreció cochinita pibil a los invitados, estaba en su apogeo cuando sucedió la masacre a decir de los testigos.

"Era el cumpleaños de mi hermana, cumplía 52, yo venía del baño cuando comenzó la tronadera, no vi cuántos eran porque ya no salí. Perdí a mi hijo, mi único hijo, ya se imaginará el dolor que tengo de ver a mi único hijo muerto, Dios es tan grande que aquí estoy parada, con mi dolor, porque no se puede decir otra cosa, tenía 32 años”, indicó una mujer que sobrevivió a la masacre.

Entregan ocho cuerpos a sus familiares

Los cuerpos de ocho de las 13 personas que ejecutaron en el lugar fueron entregados a sus familiares, reportaron autoridades estatales.

La noche del viernes un grupo armado, integrado por al menos seis sujetos, arribó a una fiesta de cumpleaños en una palapa, ubicada en la calle Leona Vicario, de la colonia Obrera, buscando a una persona travesti, conocida como "El Beky", refieren los reportes preliminares.

Las autoridades desconocen si "El Beky" llegó a esconderse a la fiesta o era parte del festejo.

De acuerdo con los primeros reportes obtenidos por la Policía Estatal, "El Beky" es señalado como propietario del bar "La Esquina del Chacal" ubicado en el municipio de Minatitlán y era perseguido por los gatilleros.

Petrolero y pelotero entre las víctimas

Entre las víctimas fallecidas se encuentra Juan René López Velázquez un integrante de la Sección 10 del sindicato petrolero.

López fue secretario de Ajustes Talleres de la Refinería General Lázaro, Cárdenas, en Minatitlán.

Otra víctima es César Hernández, un entrenador de béisbol de la Liga Infantil y Juvenil de Minatitlán y padre del bebé fallecido.

Los sicarios lograron huir del lugar y hasta el momento, las autoridades no tienen pista de su paradero.

Ante los condenables hechos ocurridos en Minatitlán, Veracruz, y su saldo en víctimas que nos enluta a todos, las fuerzas federales se encuentran desde el primer momento, en apoyo de las instancias estatales, desplegando un operativo de búsqueda y captura de los responsables. ? Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) April 20, 2019



Suscríbete para recibir nuestro boletín de noticias gratuito en tu email.