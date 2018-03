Nosotros sabemos bien las consecuencias de cualquier muro: Alcalde de Berlín

Lee también

Tras el anuncio de la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos por decreto de Donald Trump, mandatario de EUA, son muchas las voces que se han unido para expresar su descontento y preocupación por esta medida.Sin embargo, en una entrevista concedida a la cadena Deutsche Welle (DW), Michael Müller, alcalde de Berlín, dijo que si hay alguien que sepa las verdaderas consecuencias de levantar un muro para dividir naciones, eran los habitantes de la capital alemana.“Nosotros los berlineses sabemos muy bien cuánto sufrimiento puede provocar la división de un continente, consolidada por alambres de púas y concreto”, declaró Müller. “No debemos aceptar con los brazos cruzados que nuestra experiencia histórica sea descartada por aquellos que se consideran protectores de una nación, cuando realmente la conducen a una vida de sufrimiento y cicatrices histórica irremediables”, agregó.Müller también dejó en claro que “los líderes proteccionistas suelen ser los más peligrosos”, en clara referencia a la ideología de Adolf Hitler, líder del movimiento Nazi que gobernó Alemania y provocó la Segunda Guerra Mundial. “Defender una nación no implica atacar otra. Esa mentalidad trajo dolor y una mancha oscura a la historia de Alemania. Invito a Estados Unidos a no copiar nuestros errores. Queremos ser un espejo de lo que un muro puede traer como consecuencias”, expresó el edil capitalino.Finalmente, Müller citó textualmente la famosa exhortación del ex presidente estadounidense Ronald Reagan de "derribar" el Muro de Berlín, y pidió a Trump que "no construya este muro".