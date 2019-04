Nostradamus, Notre Dame y una predicción que no existe

Cuando el incendio de la catedral de Notre Dame captó la atención del mundo la semana pasada, en redes sociales abundaron versiones recogidas por decenas de medios de comunicación internacionales sobre una supuesta relación entre las profecías del médico y astrólogo francés Michel de Nostradamus y el desastre que estremeció al planeta.



¿Pero qué tan cierto es que Nostradamus profetizó el incendio que consumió buena parte del techo y derrumbó la torre aguja de la catedral de Notre Dame?



Para responder esta pregunta, hay que separarla en las dos "interpretaciones" que se hicieron virales después de que el mundo viera arder parte de la estructura de esta iglesia medieval.

La primera es una frase que circuló en redes sociales, sin fuente explícita, pero atribuida a las profecías de Nostradamus, recogidas principalmente en las centurias de su libro 'Les prophéties'. Antes de presentarla, hay que decir que esta frase es falsa, pues no aparece en ese libro ni en otros del astrólogo francés.



"Un símbolo de la cristiandad en Francia o España arderá en fuego purificador. Nuestra señora llorará por todos nosotros y brillará en la lejanía". Esa frase, convenientemente apropiada para el incendio ocurrido en París el 15 de abril pasado, fue replicada por varios medios.

Además de ser de un lenguaje mucho más claro que las verdaderas cuartetas en las que escribió Nostradamus, cuyo contenido es bastante críptico (por ejemplo: "La cabeza azul hará la cabeza blanca, / Tanto mal que Francia ha hecho su bien: / Muerte en la antena, gran colgado en la rama, / Cuando presos por los suyos dirá cuántos el Rey."), ese fragmento, que apareció en redes sociales y cuyo origen no es posible rastrear, no aparece en los libros, como se puede verificar en cualquier versión de las que se encuentran en PDF en la red.



Las capturas de pantalla que se ven en redes sociales con ese fragmento no muestran ningún link ni referencia que se pueda seguir para encontrar de dónde salió, y al escribirla, no aparecen fuentes anteriores al incedio.



La segunda interpretación es la que hizo la astróloga Jessica Adams, quien publicó dos entradas en su blog explicando por qué, para ella, era posible interpretar en los escritos de Nostradamus una profecía sobre el incendio de Notre Dame.



Ella no usó el fragmento falso que se propagó en redes, sino un fragmento real del libro, que corresponde a la cuarteta (verso) 51 de la primera centuria ('Les prophéties' tiene 10 centurias; cada una, como indica su nombre, contiene cerca de 100 cuartetas).



"El jefe de Aries, Júpiter y Saturno, / Dios eterno, ¿qué cambios se pueden esperar? / Después de un largo siglo, el mal volverá a / Francia e Italia, ¿qué emociones experimentará?", dice el texto del astrólogo Nostradamus.



Según Adams, como el nombre del presidente francés es Emmanuel Macrón, y Emmanuel "se refiere a Dios" (el significado completo de este nombre, de origen hebreo, es "Dios está con nosotros"), la referencia de la segunda línea de la cuartera, "Dios eterno" se puede interpretar como una referencia a Macrón. Además, dice que le llama la atención que tras el incendio, tanto Macrón como la Unesco hubieran usado la expresión "emoción" o "emociones", que aparece en la cuarta línea de la cuarteta.



"No tengo ninguna duda de que Nostradamus pronosticó este incendio", concluyó Adams, tras presentar una interpretación numerológica según la cual el francés habría atinado incluso a la fecha.



La lectura de Adams es tan polémica (según ella, Nostradamus también predijo el informe Mueller, revelado la semana pasada en Estados Unidos, sobre la trama rusa) que otras personas la han cuestionado.



(Encuentre aquí las entradas (primera y segunda) de Adams sobre este tema).



Por ejemplo, el periodista y escritor chileno Cristian Contreras, más conocido como Doctor File, dice que "sobre el incendio en la catedral de Notre Dame, Nostradamus no dijo nada".



"En estos momentos, a nivel de la visión astrológica y predictiva, profética, el mundo se divide fundamentalmente entre los escépticos y una manada de astrólogos, pseudoastrólogos, charlatanes, que cuando ocurren estos acontecimientos lo que hacen es tomar, en este caso a Nostradamus, y decir que lo anunció, bajo una interpretación completamente subjetiva", dice el periodista chileno, como se ve en este video del programa 'Mentiras verdaderas':

"Me puse a buscar si existía alguna cuartilla que anunciara esto y en realidad no existe", aseguró.



El periodista retoma la cuartilla 51 de la centuria 1 y dice que esta mujer la interpretó de forma tal que el fragmento mencionado al principio de este artículo ("un símbolo de la cristiandad en Francia o España arderá...") es suyo, pero ese fragmento tampoco aparece en ninguna de las dos entradas que hizo Adams sobre Notre Dame. Aun así, la conclusión de Doctor File, quien se presenta como especialista en enigmas, es que la cuartilla citada ya se cumplió en 1702, desde la Guerra de Sucesión Española.



"Nostradamus en los últimos 500 años profetizó muchas cosas, pero aquí, en este libro no hay ninguna profecía más que se pueda cumplir hoy ni mañana", concluye.



En definitiva, sobre lo que dice Adams no se puede asegurar que sea cierto o falso, pues el conocimiento astrológico no tiene carácter científico, y por lo tanto solo se puede asumir como una interpretación. Hay que hacer énfasis en que, para la ciencia, la astrología es considerada pseudocientífica o "falsa ciencia".



Aun así, incluso quienes se ocupan de esos temas han asegurado, en sitios especializados, que la interpretación de Adams de la supuesta profecía es, cuando menos, caprichosa y acomodada.