“Nuestra misión nunca fue construir una nación”: Biden defiende la retirada de tropas de EUA en Afganistán

El presidente Joe Biden dijo el lunes que está "totalmente detrás" de su decisión de retirar las fuerzas estadounidenses de Afganistán y que el colapso del gobierno fue más rápido de lo previsto.

Hablando sobre la situación caótica en Afganistán, Biden dijo el lunes que enfrentaba una elección entre un acuerdo para retirar las fuerzas estadounidenses o enviar miles de tropas estadounidenses más para una "tercera década" de guerra. Biden dijo que no repetirá los errores del pasado.

Biden habló después de que la retirada planificada de las fuerzas estadounidenses se volviera mortal en el aeropuerto de Kabul cuando miles intentaron huir tras la rápida toma del gobierno por parte de los talibanes.

El presidente Joe Biden se dirige a la nación este lunes sobre la evacuación de Estados Unidos de Afganistán, luego de que la retirada planificada de las fuerzas estadounidenses se volviera mortal en el aeropuerto de Kabul cuando miles de personas intentaron huir del país después de la toma de posesión de los talibanes.

Biden regresó a la Casa Blanca el lunes por la tarde desde el retiro presidencial de Camp David antes de su discurso planeado a las 3:45 p.m. desde el Salón Este. Serán sus primeros comentarios públicos sobre la situación de Afganistán en casi una semana. Biden y otros altos funcionarios estadounidenses se habían quedado atónitos por el ritmo de la rápida derrota de los talibanes del ejército afgano.

Altos oficiales militares estadounidenses dicen que el caos en el aeropuerto dejó siete personas muertas el lunes, incluidas algunas que cayeron de un avión de transporte militar estadounidense que partía. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir públicamente las operaciones en curso.

Los afganos se apresuraron a subir a la pista del aeropuerto de la capital mientras miles intentaban escapar después de que los talibanes tomaron el poder. Algunos se aferraron al costado de un avión militar estadounidense antes del despegue, en un video ampliamente compartido que capturó la desesperación mientras la guerra de 20 años en Estados Unidos llega a un final caótico.

Otro video mostró a los afganos cayendo mientras el avión ganaba altitud sobre Kabul. Las tropas estadounidenses recurrieron a disparos de advertencia y al uso de helicópteros para despejar el camino para los aviones de transporte.

El Pentágono confirmó el lunes que las fuerzas estadounidenses dispararon y mataron a dos personas que, según dijo, estaban armadas, ya que Biden ordenó a otro batallón de tropas, alrededor de 1.000 soldados, que asegurara el aeródromo, que estaba cerrado a llegadas y salidas durante horas el lunes debido a la presencia de civiles en la pista.

La velocidad del colapso del gobierno afgano y el caos resultante plantearon la prueba más seria para Biden como comandante en jefe, y fue objeto de duras críticas por parte de los republicanos que dijeron que había fracasado.

Biden hizo campaña como un experimentado experto en relaciones internacionales y ha pasado meses minimizando la perspectiva de un talibán en ascenso mientras argumenta que los estadounidenses de todas las tendencias políticas se han cansado de una guerra de 20 años, un conflicto que demostró los límites del dinero y el poder militar para forzar. una democracia al estilo occidental en una sociedad que no está preparada ni dispuesta a abrazarla.

El asesor de seguridad nacional Jake Sullivan dijo el lunes que "la velocidad con la que cayeron las ciudades fue mucho mayor de lo que se esperaba". Culpó de la caída del gobierno a los propios afganos, y dijo al programa "Today" de NBC que, en última instancia, Estados Unidos no pudo dar a las fuerzas de seguridad afganas la "voluntad" de luchar para defender su incipiente democracia.

“A pesar de que gastamos 20 años y decenas de miles de millones de dólares para dar el mejor equipo, el mejor entrenamiento y la mejor capacidad a las fuerzas de seguridad afganas, no pudimos darles la voluntad y finalmente decidieron que no lucharían por Kabul y no lucharían por el país ”, dijo Sullivan.

La agitación en Afganistán restablece el enfoque de una manera no deseada para un presidente que se ha centrado en gran medida en una agenda nacional que incluye salir de la pandemia, obtener la aprobación del Congreso para billones de dólares en gastos de infraestructura y proteger los derechos de voto.

Biden permaneció en Camp David durante el fin de semana, recibiendo información periódica sobre Afganistán y realizando videoconferencias seguras con miembros de su equipo de seguridad nacional, según altos funcionarios de la Casa Blanca. Su administración publicó una sola foto del presidente solo el domingo en una sala de conferencias reuniéndose virtualmente con expertos militares, diplomáticos y de inteligencia.

Su equipo de seguridad nacional lo informó nuevamente el lunes antes de regresar a Washington.

Biden es el cuarto presidente de Estados Unidos que enfrenta desafíos en Afganistán y ha insistido en que no entregaría la guerra más larga de Estados Unidos a su sucesor. Pero probablemente tendrá que explicar cómo la seguridad en Afganistán se desmoronó tan rápidamente, especialmente desde que él y otros en la administración han insistido en que no sucedería.

"El jurado aún está deliberando, pero es muy poco probable que los talibanes se apoderen de todo y sean dueños de todo el país", dijo Biden el 8 de julio.

Sin embargo, la semana pasada, los funcionarios de la administración advirtieron en privado que el ejército se estaba desmoronando, lo que llevó a Biden el jueves a ordenar a miles de tropas estadounidenses que ingresaran a la región para acelerar los planes de evacuación.

Los presidentes Barack Obama y Donald Trump también anhelaban salir de Afganistán, pero finalmente se retiraron ante la resistencia de los líderes militares y otras preocupaciones políticas. Biden, por otro lado, ha sido firme en su negativa a cambiar la fecha límite del 31 de agosto, en parte debido a su creencia de que el público estadounidense está de su lado.

Una encuesta de ABC News / Ipsos de finales de julio, por ejemplo, mostró que el 55% de los estadounidenses aprueban el manejo de Biden de la retirada de tropas.

La mayoría de los republicanos no han presionado a Biden para que mantenga tropas en Afganistán a largo plazo y también apoyaron el propio impulso de Trump para salir del país. Aún así, algunos en el Partido Republicano intensificaron su crítica a la estrategia de retirada de Biden y dijeron que las imágenes del domingo de helicópteros estadounidenses que rodeaban la embajada de Estados Unidos en Kabul evocaban la humillante salida del personal estadounidense de Vietnam.

El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, consideró las escenas de la retirada como "la vergüenza de una superpotencia oculta".

Los altos funcionarios de la administración creen que Estados Unidos podrá mantener la seguridad en el aeropuerto de Kabul el tiempo suficiente para liberar a los estadounidenses y sus aliados, pero el destino de quienes no pudieron llegar al aeropuerto estaba lejos de ser seguro.

En los rangos superiores del personal de Biden, el rápido colapso en Afganistán solo confirmó la decisión de irse: si el colapso de las fuerzas afganas llegara tan rápido después de casi dos décadas de presencia estadounidense, otros seis meses o un año o dos o más lo harían. no ha cambiado nada.

Biden ha argumentado durante más de una década que Afganistán era una especie de purgatorio para Estados Unidos. Encontró que era corrupto, adicto a la generosidad de Estados Unidos y un socio poco confiable al que debería hacerse valer por sí mismo. Su objetivo era proteger a los estadounidenses de los ataques terroristas, no construir un país.

En julio dijo que tomó la decisión de retirarse con "ojos claros". Su juicio fue que Afganistán se dividiría en un acuerdo de paz con los talibanes, en lugar de caer de una vez.

"No habrá ninguna circunstancia en la que veas a gente ser levantada del techo de una embajada en Estados Unidos desde Afganistán", dijo en julio. "La probabilidad de que haya un gobierno unificado en Afganistán controlando todo el país es muy poco probable".