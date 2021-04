Nuevos tiroteos en Chicago y Maryland dejan a nueve personas heridas en EUA

Siete personas fueron heridas de bala en un barrio de Chicago, reflejando lo que parece ser uno de los años más violentos en la ciudad en la memoria reciente, dijo el martes la policía.

Las siete víctimas estuvieron involucradas en una pelea en la calle cuando hubo disparos a las 11:10 de la noche del lunes en el barrio de Englewood, en el sur de la ciudad, dijo la policía. Una mujer de 39 años fue hospitalizada en condición grave con balazos en el abdomen y un brazo.

Cinco hombres estaban hospitalizados en condición estable y otra persona estaba en buenas condiciones tras entrar por su cuenta a un hospital en el suburbio de Harvey con una herida de bala en una pierna, dijo la policía.

Hasta el martes no había arrestos y los detectives investigan el incidente.

El tiroteo se produce en medio de un aumento reciente de la violencia en la ciudad. El domingo, tiroteos separados en Chicago dejaron siete muertos y al menos 10 heridos.

La semana pasada, un niño de 13 años, Adam Toledo, fue muerto a tiros al tratar de huir de la policía con un arma en la mano. Toledo murió en el sitio el 29 de marzo y las autoridades recuperaron una pistola. La alcaldesa Lori Lightfoot dio instrucciones a la policía para capturar a quien le haya dado el arma al menor.

La semana pasada, el Departamento de Justicia reportó que para el finales de marzo hubo 131 homicidios en Chicago, comparado con 98 del mismo período del año pasado. Y el número de tiroteos ya había rebasado los 700, al menos 200 más que el total registrado en los primeros tres meses del 2020.

Esos totales y los asesinatos del fin de semana colocan la ciudad en camino a eclipsar los 759 homicidios de 2020, que fue el segundo año más fatal en los 20 últimos años.

Tiroteo en Maryland

Un tiroteo en un parque empresarial de Maryland dejó como saldo dos personas heridas de suma gravedad y el sospechoso muerto, dijo la policía, en tanto la Marina informó de un “incidente con un disparador activo” en Fort Detrick con la participación de marinos.

El hombre armado entró en un negocio y la gente huyó, dijo el jefe de policía de Frederick, Jason Lando. Dijo que desconocía si los disparos se produjeron en el interior o exterior. Después de efectuar los disparos, el sospechoso manejó durante unos 10 minutos hasta Fort Detrick donde lo abatieron. Los primeros disparos se produjeron en el parque Riverside Tech, a unos seis kilómetros de Fort Detrick.

La marina no dio a conocer más detalles. El Pentágono dijo en un comunicado que se produjo un “incidente con disparos” en la base con la participación de un médico naval que resultó abatido.

“Tenemos dos escenarios diferentes. Solo puedo decirles que hemos confirmado que hay un solo disparador. Ya no hay riesgo para el público. Todos están a salvo”, dijo Lando.

Jeremy Mutschler, director de márketing para Nicolock Paving Stones, dijo que el incidente se produjo cerca del local de la empresa en Frederick, pero no en el interior del establecimiento.

“Una de las víctimas heridas entró a nuestras instalaciones en busca de ayuda, que pudimos brindarle, y llamamos a las autoridades”, dijo Mutschler, quien tiene su oficina en Nueva York.