ONU suspende a observador salvadoreño en Colombia

La Organización de Naciones Unidas (ONU) reveló el jueves los nombres de los cuatro observadores que separó de la misión de verificación en Colombia y entre ellos hay un salvadoreño, según han publicado varios medios de ese país.El coronel Luis Meléndez, de El Salvador, es uno de los cuatro observadores que fueron grabados bailando con miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en una fiesta de Año Nuevo. Ocurrió en uno de los campamentos de preagrupamiento de los guerrilleros mientras están a la espera de la entrada a la vida civil.El video, de la agencia Efe, ha circulado en redes sociales y generado tal indignación que llevó a la separación este jueves de tres hombres y una mujer del Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación (MM&V), según publica el periódico El Espectador.Por su parte, el mayor jefe de los guerrilleros, Rodrigo Londoño, publicó ayer en su cuenta oficial de Twitter un video en tono sarcástico con el mensaje “A este paso sancionarán a todos los verificadores de la ONU por falta de ‘profesionalismo’. Mire, guerrilleros y verificadores halando un carro”. En el video se veía cómo los guerrilleros ayudaron a miembros de la ONU a desatascar un carro de un terreno pantanoso.Los guerrilleros no están de acuerdo con la separación de los verificadores.La ONU dijo en un comunicado que “este comportamiento es inapropiado y no refleja los valores de profesionalismo e imparcialidad de la Misión” en Colombia.Agregó que “concluidas las investigaciones sobre las circunstancias en las cuales observadores de la ONU participaron en el festejo del 31 de diciembre del 2016 en un Punto de Pre agrupamiento Temporal de las FARC-EP, la Misión de la ONU en Colombia ha tomado la decisión de separar de su servicio a tres observadores presentes en la ocasión y a su supervisor directo”.Los otros observadores separados son el coronel Pablo Palma, de Portugal; el mayor Fabián Casco, de Paraguay; y la teniente Jésica Sepúlveda, de Chile.Las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos lograron firmar un histórico acuerdo de paz luego de casi medio siglo de hostilidades.Londoño aseguró ayer que la guerrilla mantendrá su componente MM&V en la zona de preagrupamiento de Conejo (norte).“FARC-EP se mantienen en el MM&V en punto de Conejo, en La Guajira, a la espera de relevo de los integrantes de la ONU”, dijo “Timochenko” en su cuenta de Twitter.El Bloque Martín Caballero aseguró que iba a retirar su componente del MM&V de La Yé de las Marimondas, en Conejo, luego de que la ONU separó a sus componentes.“Respetamos la autonomía de la ONU en la toma de decisiones, aunque consideramos apresurada e inconveniente su determinación de retirar a sus veedores (...)” y aseveró que estas decisiones no pueden ser tomadas “a la ligera”.