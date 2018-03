Obama afirmó su apoyo a medidas “mejores que el Obamacare”

Obama: Apoyaré públicamente un plan de sistema de salud que se demuestre que sea mejor que Obamacare https://t.co/s7wKUDy4sh #AdiósObama pic.twitter.com/gZb98ROoYG — CNN en Español (@CNNEE) 11 de enero de 2017

“Apoyaré públicamente un plan de sistema de salud que se demuestre que sea mejor que Obamacare”, expresó Barack Obama durante su último discurso como presidente de los Estados Unidos. Con estas palabras, el todavía mandatario de la nación estadounidense enfatizó su visión de una sana transición presidencial, pero que no respaldará cualquier intensión del presidente entrante, Donald Trump, de perjudicar a las minorías en aspectos como salud y educación.Obama aseguró que verificará todo para que “la transición de gobierno para el presidente Trump sea tan fluida como fue la del presidente Bush para mí”, agregando que “en 10 días, Estados Unidos será testigo de un brazo de la democracia y debemos hacerlo con madurez y entendimiento que esto no funcionará si no estamos todos comprometidos”.Sin embargo, dentro de su discurso, Obama insistió en que “no podemos olvidar a nuestros inmigrantes. Esas personas decidieron venir aquí en búsqueda de un sueño y no podemos solo encerrarnos en nuestras burbujas para pensar que ellos no existen”. Además, el todavía presidente agradeció el apoyo de la población a programas como el “Obamacare” y a iniciativas que contribuyeron a disminuir las consecuencias que viven muchos inmigrantes en Estados Unidos.“Necesitamos mantener las leyes contra la discriminación”, comentó Obama, “no podemos presumir de libertades y beneficios si nosotros mismos somos los que perjudicamos a los seres humanos”, agregó. Obama reiteró que vigilará muy de cerca al nuevo gobierno en su accionar con las etnias y razas que conviven en la nación, invitando también a sus seguidores a hacerlo. “Debemos ser vigilantes. Eso es parte de una verdadera democracia”, reiteró.En horas de la tarde, varias cadenas informativas de EUA, como CNN y la CBS News, habían expresado que Obama tendría una reunión con Donald Trump “para tomar café” previo a la toma de posesión del republicano, el próximo 20 de enero. Sin embargo, durante su discurso, Obama aseguró que en dicha reunión afirmaría su petición para que el gobierno entrante no deje de lado los proyectos iniciados por su gestión en salud, educación y migración.