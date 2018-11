Obama en Virginia: "No abuchees, vota"

El lunes, el expresidente Barack Obama participó en el mitin de campaña del senador demócrata Tim Kaine, candidato a la reelección por el escaño del estado de Virginia en el Senado federal y otros candidatos demócratas antes de las elecciones de medio término, el martes 6 de noviembre.

Obama resaltó la necesidad de que las mujeres participen en las campañas. "Estoy muy emocionado de estar haciendo campaña y ayudando a Jennifer (Wexton), que es parte de esta ola de candidatos extraordinarios que estamos viendo en todo el país. Estamos viendo un número récord de mujeres que están postulando y, Dios sabe que necesitamos más mujeres a cargo".

El exmandatario así mismo, resaltó la importancia de votar en las elecciones del 6 de noviembre y los temas que están en juego en áreas como la salud, la educación, el trabajo y la política.

"Saben lo que está en juego en esta elección; la atención médica está en la boleta electoral; Jennifer ha hablado de esto. Cuidado de la salud de millones de personas. SI tú votas, podrías salvar una vida y eso es bastante raro cuando sucede".

El ex presidente Barack Obama sonríe mientras saluda a voluntarios demócratas en una aparición sorpresa en Fairfax Station, Virginia, el lunes 5 de noviembre de 2018. (Foto AP / Jacquelyn Martin)

Obama entregó rosquillas dulces (donuts) a los voluntarios de la campaña en la víspera de la elección, en un distrito en los suburbios de Virginia, donde la demócrata Jennifer Wexton, una senadora estatal, está desafiando a la republicana Barbara Comstock quien busca la reelección en la Cámara de Representantes como legisladora del Distrito 10 de Virginia.

Obama dijo que el carácter del país y su compromiso con la decencia y la igualdad están en la boleta, el martes.

"¿Saben? asegurar una oportunidad justa para las familias trabajadoras, eso está en la boleta electoral. Pero lo más importante. que el carácter de este país, está en la boleta electoral, quiénes somos está en la boleta electoral, qué tipo de política esperamos está en la boleta electoral, cómo nos comportamos en la vida pública, cómo tratamos a otras personas está en la boleta electoral", señaló el exmandatario demócrata.

"En todo el país, lo que estoy viendo es un gran despertar", dijo Obama. "La gente se despertó y dijo: 'Oh, no podemos dar esto por sentado. Tenemos que luchar por esto'", señaló, al tiempo que instó a los votantes a elegir a Wexton y reelegir al senador titular Tim Kaine.

"No abuchees, vota, y en ese gran despertar me siento esperanzado. Ustedes me hacen sentir esperanzado ", puntualizó el expresidente Barack Obama.