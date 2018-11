Obama enfrenta a Trump en la última fase de campaña

Pasó el primer año y medio de la presidencia de Donald Trump guardando silencio. Pero en las últimas semanas, el expresidente Barack Obama se convirtió en el arma más potente de los demócratas en contra de Trump y su estrategia de aglutinar el voto republicano en torno de políticas antiinmigrantes.

"Todos los candidatos republicanos tratan de infundir el miedo en los electores y para ello utilizan la supuesta amenaza de la Caravana de Migrantes pobres y descalzos, de refugiados que se encuentran a millas de distancia (de la frontera). ¿En serio son una amenaza?", dijo Obama en un acto político en medio de los vítores y aplausos de las personas que colmaban el Pabellón de la Universidad de Illinois, en Chicago, el viernes pasado.

"Además, utilizan a nuestras tropas para un truco publicitario en la frontera, algo que por ley está prohibido", expresó Obama, en referencia a la decisión del presidente Trump de enviar efectivos militares para impedir el ingreso de los inmigrantes al país.

"Estados Unidos se encuentra en una encrucijada, donde hay gente que utiliza la mentira porque, desafortunadamente, a veces funciona", expresó.

"Cuando las palabras no significan nada, cuando la gente puede decir falsas verdades, en realidad, lo opuesto de la verdad, y no hay consecuencias, la democracia no puede funcionar, las sociedades no funcionan", expresó.

El estilo de Obama, positivo y esperanzador —de acuerdo con el periódico español El País—, busca atraer una coalición de minorías raciales que lo llevó a él a la presidencia y a su reelección.

Polémico. Empresas de TV y Facebook suspendieron la emisión de un anuncio de la campaña republicana que equiparaba a los migrantes con un asesino de policías.

De lleno en los mítines electorales y tuiteando a diario con fieros ataques a sus rivales demócratas, Trump se ha convertido en el protagonista de unas elecciones, aunque su nombre no aparece en la papeleta, sino el de cientos de candidatos al Congreso, a una treintena de gobernaciones y numerosos puestos estatales y locales.

"El miedo es el núcleo de la estrategia de comunicación republicana. Miedo al desorden, al declive, al cambio cultural, al crimen", aseguró a Efe Morgan Marietta, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Massachusetts Lowell.

"Las apelaciones de esta naturaleza solían ser más sutiles, pero ahora son bastante descaradas. Son efectivas porque son fáciles de entender, involucran emociones y argumentar en contra de ellas simplemente repite y refuerza su influencia", insistió el experto, especializado en comunicación política.

Ayer, haciendo campaña en Ohio, Trump declaró que "todo está en juego", mientras trataba de apoyar la campaña del fiscal general de Ohio, Mike DeWine, el candidato republicano a la gobernatura.

En Cleveland, criticó al opositor demócrata de DeWine, Richard Cordray, a quien calificó como "una mala persona" que "ha lastimado a mucha gente".

Antes de eso, Trump dijo durante una asamblea telefónica organizada por su campaña de reelección que la prensa dirá que los resultados de las elecciones son un referendo sobre su presidencia.

"Aunque no estoy en la boleta, de alguna forma estoy en la boleta", dijo Trump. "La prensa lo considera como un referendo sobre mí y sobre nosotros como movimiento".

El presidente afirmó que si ganan los demócratas, intentarán dar marcha atrás a todo lo que ha intentado lograr durante sus primeros dos años en la presidencia. "Todo es muy frágil", dijo en la llamada.

Trump llevaba a cabo sus últimos tres eventos estatales para motivar a la gente a votar en Fort Wayne, Indiana; y Cape Girardeau, Missouri, en donde tendría como invitado especial a Rush Limbaugh.

El reto demócrata

Con cajas de donas, el expresidente Barack Obama y el senador de Virginia Tim Kaine hicieron ayer una visita sorpresa a la oficina de campaña de Fairfax, Virginia, para reunirse con voluntarios que trabajan para aumentar la participación de los votantes.

Obama, todavía ronco por el trabajo de varios días en campaña, les dijo a los voluntarios que temas como atención médica y las oportunidades para familias trabajadoras "están en la boleta", junto con el carácter del país. "Lo que somos está en esta boleta", declaró.

"Van a salir y se van a asegurar de que la gente vote para comenzar a mejorar las cosas", dijo Obama. "Y cuando lo hagan, entonces el espíritu de Estados Unidos va a brillar. ¿Está bien? Pongámonos a trabajar".

Para Marietta, la oposición a Trump es "el núcleo" de la estrategia demócrata, "repetir que es crudo, falso, racista, despreocupado".

"Los demócratas tienen la ventaja esta vez, pero la estrategia de comunicación del Partido Republicano es probablemente más efectiva y los mantiene en la pelea, especialmente en las elecciones al Senado", agregó el experto.