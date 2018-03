Obama pide cautela por actitudes de Putin

Lee también

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, advirtió a su sucesor, el republicano Donald Trump, que Vladimir Putin, presidente de Rusia, no es de su “equipo”, y reiteró que ese país intervino en las pasadas elecciones presidenciales.En un avance de la entrevista que concedió a la cadena estadounidense ABC, Obama se refiere al informe publicado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos sobre la posible injerencia de Rusia en las pasadas elecciones presidenciales. “Lo que es cierto es que los rusos tenían la intención de entrometerse, y se entrometieron”, manifestó.Obama asegura que una de las cosas que más le preocupan es el hecho de que parece haber muchos miembros del Partido Republicano que tienen más confianza en Putin que en los demócratas.Por otro lado, Trump expresó que no hay evidencias de los ciberataques. “Los servicios de inteligencia afirmaron contundentemente que en absoluto había evidencias de que el ciberpirateo haya afectado los resultados de las elecciones”, expresó.“¡No se tocaron las máquinas de votación!”, agregó Trump, y recalcó que buscará mantener buenas relaciones con Rusia, pese al informe de seguridad que señaló la intención de Putin de influir en la elección.Trump escogió al exsenador Dan Coats para dirigir los servicios de inteligencia, uno de los puestos clave de su gobierno.El presidente electo añadió que el candidato, cuyo nombramiento requiere la confirmación del Senado, “ha demostrado su profunda experiencia y su buen criterio” para desempeñar tan importante puesto.El equipo de transición de Trump explicó que las 16 agencias de inteligencia que había en Estados Unidos antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001 no fueron eficaces, por lo que se creó la Dirección de la Inteligencia Nacional.La función de esta oficina es despachar a diario con el presidente para que este disponga de la información para tomar las decisiones que considere adecuadas.