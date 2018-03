Obama promete a Macri que visitará Argentina

Lee también

El presidente argentino, Mauricio Macri, dialogó ayer por teléfono con el ex mandatario estadounidense Barack Obama (2009-2017), quien le prometió que el próximo año visitará el país junto a su familia, se informó oficialmente.Macri conversó con Obama desde Madrid, donde realiza una visita oficial de cinco días, destacó una comunicación oficial del Gobierno argentino.La charla duró cerca de 10 minutos y en ese lapso Obama “se disculpó (con Macri) por no haber podido viajar a la Argentina este verano, pero le prometió que lo hará en 2018 y que visitará la Patagonia”, destacó el comunicado.El ex mandatario estadounidense, además, le comentó al presidente argentino que este año se “dedicará realizar actividades relacionadas con la educación”.Obama visitó Argentina en marzo último y entre otras actividades rindió un homenaje a las miles de víctimas de la última dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983.En ese contexto, anunció la desclasificación de documentos de inteligencia y militares de Estados Unidos acerca de la actividad del régimen de facto argentino.La visita realizada por Obama y su familia se extendió durante poco más de un día y finalizó en la ciudad patagónica de San Carlos de Bariloche, a unos 1,600 kilómetros al sur de Buenos Aires. Obama dejó la Presidencia de Estados Unidos en enero pasado.