Ocho mujeres señalan a Ciro Guerra de acoso y abuso sexual

El reportaje recoge los testimonios de mujeres que presuntamente fueron víctimas de acoso y abuso sexual por parte del cineasta colombiano Ciro Guerra, recordado por películas como Pájaros de verano y la nominada al Óscar El abrazo de la serpiente.



Según Volcánicas, las agresiones de Guerra habrían ocurrido en eventos como los festivales de cine de Cannes, Cartagena y Nueva York, entre otros.

El artículo, escrito por las periodistas Catalina Ruiz-Navarro y Matilde de los Milagros Londoño, se fundamenta en entrevistas con las mujeres agredidas, cuyos nombres fueron cambiados para proteger su identidad, además de publicar chats de respaldo entre Guerra y las víctimas.

Las mujeres fueron identificadas como Beatriz, Daniela, Eliana, Carolina, Fabiana, Teresa y Gabriela, que relatan acosos sexuales de diferentes niveles de gravedad; y Adriana, que describe un caso de abuso sexual.



El relato ahonda en cómo sucedieron las agresiones e incluye declaraciones de personas que fueron testigos o se enteraron del hecho recién sucedió.



Al final del texto, se transcribe una llamada que las autoras del mismo le hicieron a Guerra para escuchar su versión. El realizador negó todas las acusaciones.

"Lo que yo sí quiero dejarte claro es que a mí me amenazaron con que me iban a querer hacer ese tipo de acusaciones. Por la época en que le di mi apoyo al paro recibí mensajes diciendo que había gente que me iba a querer destruir y que iban a querer hacer ese tipo de acusaciones; pues sí recibí ese tipo de mensajes. No estoy en capacidad de decir si están relacionados o no, pero la primera vez que escuché de algo parecido fue esa vez, pero realmente no… Fue algo que dejé pasar, a lo que no le presté atención. Pues obviamente sin conocer las denuncias, y sin saber de quién están hablando y de quién vienen. ¿Hay alguien que me está acusando de que yo la violé?", le habría dicho Guerra a la publicación.

Guerra, quien se encuentra radicado en Ciudad de México, donde se encontraba filmando una serie cuando se declaró la pandemia, comentó este miércoles que dará una declaración al respecto en las próximas horas.

El artículo señala que "las denunciantes no tienen la intención de hacer una denuncia penal, porque no quieren pasar por un proceso de revictimización en manos del sistema de justicia, ni por el cuestionamiento ni el escarnio público". Y agrega que "es una forma de recobrar agencia sobre lo ocurrido y de alertar sobre la grave normalización de la violencia sexual en el gremio audiovisual colombiano, que entorpece el desarrollo profesional de las mujeres y las afecta física y emocionalmente".