Ofensiva iraquí de gran escala para echar al Estado Islámico

Fuerzas iraquíes respaldadas por Estados Unidos lanzaron el domingo una operación a gran escala para expulsar al grupo extremista Estado Islámico de la mitad occidental de Mosul, en la fase más reciente de una ofensiva de cuatro meses para retomar la segunda ciudad más grande de Irak.Se espera que la batalla sea larga y difícil por la elevada densidad de población civil y la existencia de calles más antiguas y estrechas y sigue siendo el hogar de cientos de miles de civiles, a quienes se les ha dicho que no salgan de sus viviendas.Irak declaró al este de Mosul "totalmente liberado" el mes pasado, pero el Estado Islámico ha continuado lanzando ataques allí. Horas después de que se anunció la operación más reciente, milicianos suicidas atacaron con explosivos a los soldados iraquíes y a los milicianos suníes que los apoyan en el este de Mosul.En un breve discurso emitido por la televisora estatal, el primer ministro de Irak, Haider al-Abadi, anunció el inicio de la operación diciendo que las fuerzas gubernamentales avanzan para "liberar al pueblo de Mosul para siempre de la opresión de Daesh", empleando el acrónimo en árabe de la milicia radical.Al-Abadi pidió a las fuerzas de seguridad que traten a los civiles de forma adecuada y que respeten los derechos humanos.En el suroeste de Mosul podían verse columnas de humo a primera hora del domingo mientras los aviones de la coalición liderada por Estados Unidos bombardeaban posiciones insurgentes y la policía militar disparaba con artillería hacia la ciudad. Unidades policiales fuertemente armadas se preparaban para avanzar hacia el norte en vehículos blindados desde una base justo al suroeste de la ciudad."Vamos a terminar esta guerra si Dios quiere", informó Mahmoud Mansour, un policía, antes de la operación.El objetivo inmediato de la ofensiva era tomar las localidades que están al sur del aeropuerto de Mosul, explicó a The Associated Press un portavoz policial que habló bajo condición de anonimato en cumplimiento con las normas del departamento.Unidades policiales entraron rápidamente a la localidad de Athba, a casi cinco kilómetros (unas tres millas) al suroeste del aeródromo, sin encontrar apenas resistencia, constató un reportero de The Associated Press en la zona. Por otra parte, la Novena División Blindada del Ejército penetró en Bakhira, también al suroeste de la ciudad, dijo el Ministerio de Defensa iraquí.Poco después del anuncio, Naciones Unidas advirtió que los cientos de miles de civiles atrapados en el interior de sus casas "corren un riesgo extremo" por la escasez de combustible y alimentos y los cortes en el suministro de agua potable y electricidad.