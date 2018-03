Oficialista se da por ganador

Lee también

“Hemos ganado las elecciones en justa lid”, aseguró el candidato presidencial oficialista, Lenín Moreno, tras conocer varios sondeos a pie de urna al término de la jornada electoral para renovar el Ejecutivo y el Legislativo en Ecuador.“De todas formas, esta diferencia, queridos amigos, es nada más y nada menos que 1 millón de votos, 1 millón de ecuatorianos más votaron por continuar el proceso de la revolución ciudadana”, dijo poco después de conocer los resultados de varios sondeos a pie de urna.Moreno se refirió a los resultados de un conjunto de “exit poll” y detalló que el movimiento oficialista Alianza País (AP) obtuvo el 42.9 %, 43.3 %, 44.2 % y 40.8 % en cuatro diferentes sondeos, en los que Lasso alcanzó 27.7 %, 27.7 %, 25.6 % y 29.8 %, según dijo.“Hemos demostrado que haciendo campaña decente se puede ganar las elecciones, que haciendo campaña honorable se puede ganar las elecciones”, dijo Moreno en Quito ante sus seguidores.Comentó que han soportado una arremetida “terrible, que ni siquiera se justifica por el calor, por la calentura de las elecciones, todo lo contrario, el honor, la decencia no se la pierde nunca y nosotros lo hemos comprobado este momento”, subrayó.“El pueblo ecuatoriano ha sido completamente receptivo a este mensaje y lo único que podemos decirle es muchas gracias, pueblo ecuatoriano”, dijo.Agregó que los resultados de los sondeos a boca de urna ratifican que la llamada revolución ciudadana, liderada por el presidente Rafael Correa, “no la para nada ni nadie”. Correa asumió su primera presidencia en enero de 2007.“Por nuestra parte, ganar con humildad, decir que tenemos siempre tendida la mano para aquel que esté dispuesto a encajar con los grandes objetivos nacionales: la eliminación de pobreza extrema, dignidad para todo el pueblo ecuatoriano, salud para todos, vivienda para todos”, apuntó. Moreno aseguró que esperarán el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), que prevé emitir un conteo rápido de votos a las 20:00 hora local.Guillermo Lasso, de su lado, afirmó que habrá segunda vuelta en una comparecencia ante sus seguidores en la cuidad de Guayaquil (suroeste), acompañado de su compañero de fórmula como candidato a la Vicepresidencia, Andrés Páez.Lasso dijo que entre el 60 % y el 62 % de los votantes “ha dicho no al Gobierno” del movimiento oficialista Alianza País (AP), e hizo un llamado a la unidad al resto de los candidatos de oposición, entre ellos la social cristiana Cynthia Viteri, y les invitó a “actuar con responsabilidad”. Según el sondeo a boca de urna de la firma Cedatos difundido por la televisión Teleamazonas, Moreno obtuvo el 39.4 % de los votos en las elecciones, mientras que Lasso es el segundo candidato más votado, con el 30.5 % de los sufragios.Para ganar en primera vuelta se necesita conseguir más del 50 % de los votos, o un mínimo del 40 % y una diferencia de al menos 10 puntos porcentuales con el segundo candidato más votado, pero la encuesta difundida por el canal de televisión tiene un margen de error del 2.5 %, por lo que no es posible determinar si en base con ella habría segunda vuelta o no.