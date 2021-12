Ómicron: qué medidas se están tomando en América Latina frente a la posible llegada de la variante

Getty Images Países como Brasil, Ecuador y Paraguay han impuesto restricciones de viaje a personas que vengan de algunas naciones africanas.

La aparición de la variante ómicron del virus que produce la covid-19 ha causado revuelo internacional.

Especialmente después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara esta variante de "alto riesgo de contagio".

Varios países de Europa reportaron casos y gobiernos como los de Reino Unido e Israel, entre otros, impusieron restricciones a los vuelos que provengan de ciertos países del sur de África, donde fue reportado el hallazgo de la nueva variante la semana pasada.

En América Latina hasta este martes no se habían reportado positivos de la nueva cepa. Sin embargo especialistas mexicanos indicaron que era "cuestión de días" hasta que aparezcan los primeros casos.

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se encuentra analizando la situación en el continente respecto a la nueva variante, pero indicó que la semana pasada había hecho un llamado de atención por el aumento de contagios debido a, entre otras cosas, la baja tasa de vacunación el algunos países.

"En Sudamérica, casi todos los países están informando de un aumento de la incidencia, incluso en el Cono Sur. También se están notificando altas tasas de infección en el Caribe", informaron durante el informe semanal que realiza la organización.

En sentido, la OPS señaló que hay 19 países que no han alcanzado las metas de la OMS de vacunar a 40% de la población para finales del 2021 y, a pesar de ello, se están levantando las medidas preventivas, incluso en lugares con mucha población.

"Cada vez que bajamos la guardia, el virus cobra impulso", explicó Carissa F. Etienne, directora de la OPS.

En BBC Mundo hacemos un recuento de las restricciones que ya han impuesto algunos países en América Latina por la llegada de ómicron.

La nueva variante del virus que produce la covid-19 ha causado un gran revuelo internacional.

Brasil

Uno de los países que más ha sufrido con la pandemia ha sido Brasil.

Hasta el momento se han contabilizado 22 millones de casos, que han dejado 614.000 personas muertas.

Sin embargo, en los últimos meses había logrado estabilizar estos números, por lo que ante la aparición de la nueva cepa el gobierno central hizo una serie de anuncios.

Una de ellos es que este lunes 29 de noviembre el país cerró sus fronteras para seis naciones africanas: Sudáfrica, Botsuana, Esuatini, Lesoto, Namibia y Zimbabue.

"Vamos a resguardar a los brasileños en esta nueva fase de la pandemia", indicó en Twitter el jefe de gabinete Ciro Nogueira tras dar a conocer las medidas.

También se conoció que varias ciudades del país como Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza, Florianópolis, Joao Pessoa y Palmas cancelaron sus fiestas de final de año debido a la aparición de la nueva cepa.

Ecuador

Otro país que tomó medidas para controlar el ingreso de la nueva variante fue Ecuador.

El presidente de este país, Guillermo Lasso, anunció en la tarde de este lunes la decisión de prohibir la entrada a territorio ecuatoriano a toda persona cuyo punto de origen, de escala o de tránsito haya sido Sudáfrica, Botsuana, Mozambique, Lesoto, Zimbabue, Esuatini y Namibia.

Lasso también informó sobre las medidas adicionales para el resto de viajeros que quieran ingresar al territorio ecuatoriano.

Por ejemplo, ya sean nacionales o extranjeros, deberán presentar un certificado de vacunación completa junto a un resultado negativo de una prueba de PCR realizada 72 horas antes del viaje.

Paraguay

Paraguay tomó medidas similares ante la aparición de ómicron.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Salud Pública decretó la prohibición de entrada al país de ciudadanos de 10 países de África.

"Se determina no permitir la entrada al país, por tiempo a definir según nuevas evidencias y situación epidemiológica, para viajeros extranjeros procedentes de Sudáfrica, Botsuana, Mozambique, Lesoto, Zimbabue, Esuatini y Namibia, Malawi, Zambia y Angola", se puede leer en el comunicado.

El gobierno paraguayo deja claro que se pueden presentar excepciones de tipo humanitario y señaló que los paraguayos que vengan de estos países deberán proceder a una cuarentena de 10 días y realizarse test de PCR que serán monitoreados por el gobierno.

Guatemala

Por su parte, el gobierno de Guatemala anunció que limitará el acceso de personas cuyo origen sea, en los últimos 14 dìas, uno de los siguientes países: Sudáfrica, Namibia, Botsuana, Mozambique, Lesoto, Zimbabue, Esuatini y Egipto.

El presidente del país, Alejandro Giammattei, señaló que, aunque los casos de contagio de covid-19 en el país estaban bajando, había que tener un mayor cuidado debido a que se acercaba la temporada de diciembre, cuando las personas acostumbran a reunirse en familia.

Perú

El ministerio de Transporte aunció esta semana la prohibición de vuelos que vengan desde Sudáfrica hasta el próximo 31 de diciembre.

Además de esta medida, se ordenó que los nacionales y extranjeros que residan en Perú y que provengan de este país africano deberán realizar una cuarentena obligatoria en su casa o en el lugar donde se hospeden por 14 días.

Argentina

A diferencia de los otros gobiernos que restringieron la entrada de ciudadanos de estos países africanos, el ministerio de Salud argentino decidió ordenar una cuarentena obligatoria a las personas que vengan de estos países.

De acuerdo a las nuevas medidas, los pasajeros que lleguen a Argentina y hayan estado en algún país de África en los últimos 14 días deberán guardar cuarentena obligatoria, de la cual saldrán una vez que den negativo en un test realizado al décimo día de tomada la primera muestra.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, señaló durante una conferencia de prensa: "La identificación de una nueva mutación del covid-19 más contagiosa obliga a las autoridades argentinas a tomar recaudos y promover la vacunación en sectores de la población que no todavía no han completado el esquema de inmunidad".

Cuba

El gobierno cubano señaló que a partir de este sábado 4 de diciembre los pasajeros procedentes de Sudáfrica, Botsuana, Lesoto, Esuatini, Zimbabue, Namibia, Malawi y Mozambique deberán realizar una cuarentena de 7 días, mostrar una prueba de vacunación y realizarse tres pruebas de PCR.

Chile

El gobierno chileno se sumó las restricciones de viaje: "A partir del miércoles 1 de diciembre se prohibirá el ingreso de extranjeros no residentes que hayan estado los últimos 14 días en alguno de los siguientes países de África: Sudáfrica, Zimbabue, Namibia, Botsuana, Lesoto, Esuatani y Mozambique", se puede leer en un comunicado oficial.

Además, dieron a conocer la decsión de que iban a aplazar la apertura de las fronteras terrestres con Perú y Argentina debido a ómicron.

"Debido a la situación mundial de la variante ómicron, hemos decidido posponer la apertura de los pasos terrestres anunciada hace algunos días atrás", dijo a los medios locales Alberto Dougnac, subsecretario de Redes Asistenciales, durante un informe de la situación de la pandemia en Chile.

La variante ómicron fue detectada hace una semana por primera vez en Sudáfrica.

Colombia

Colombia ordenó a través de su ministerio de Salud que las personas que hayan tenido como origen de su viaje un país africano deberán realizar una cuarentena obligatoria de 10 días apenas ingresen al país si presentan algún tipo de síntoma.

El presidente Iván Duque dijo que la decisión se toma teniendo en cuenta el control que hacen otros países como Estados Unidos, Brasil o los de la Unión Europea -debido a que Colombia no tiene vuelos directos con países africanos- que ayudan a blindar al país de la llegada de ómicron.

"Es de precisar que las personas que hayan estado en África en los últimos 15 días y que presenten algún tipo de síntomas deberán informarlo a las autoridades colombianas y deberán también estar en aislamiento", señaló el mandatario.

Otros países

Hasta el momento la mayoría de países de la región han tomado medidas. Sin embargo, varios también se encuentran analizando la situación.

Por ejemplo, el presidente mexicano Andrés Manuel Obrador dijo: "No debemos de espantarnos porque hay bastante incertidumbre, información no confirmada, eso es lo que puedo decir, no hay todavía información sólida, si esta variante es más peligrosa que las otras variantes, no existe eso".

Sin embargo, no descartó que se tomen medidas para proteger a la población.

Otros gobiernos como el de Uruguay se encuentran analizando la situación para tomar medidas al respecto.

