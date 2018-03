Oposición condena desalojo de diputados

Lee también

La oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) “deploró” ayer el desalojo violento de un grupo de diputados que el jueves fue a la sede principal del Poder Electoral a exigir el cronograma de comicios regionales que, según la Constitución, debieron realizarse el año pasado.“Lo primero que tenemos que hacer es deplorar profundamente la situación que se dio ayer a las puertas del Consejo Nacional Electoral (CNE): un grupo de diputados de la República fueron golpeados, fueron desalojados a empellones de los alrededores del CNE”, manifestó el secretario de la MUD, Jesús Torrealba.El portavoz de la alianza hizo esta declaración en su programa “La fuerza es la unión”, que se transmite en la emisora privada RCR, en el que señaló que “como representantes del pueblo”, los diputados opositores se dirigieron pacíficamente a exigir el cronograma electoral y fueron expulsados por la policía militarizada.Torrealba recordó que existe una “mora” del Poder Electoral en la realización de las elecciones regionales que debieron celebrarse a finales del año pasado y que pese a que el CNE anunció en octubre de 2016 que esas votaciones se harían a mediados de año, aún no ha dado fecha ni hecho alguna gestión en este sentido.“Así que lo que se está reclamando no es otra cosa sino lo que en efecto debería estar no solamente publicado, sino operando, trabajando, preparándose”, dijo.