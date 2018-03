Oposición declara “cerrado” el diálogo

Lee también

La oposición venezolana dijo ayer que considera “cerrado” el experimento del diálogo político con el Gobierno, que no se volverá a abrir por el incumplimiento de los acuerdos por parte del oficialismo, por lo que anunció que buscará un nuevo mecanismo que permita alcanzar un pacto.La alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) dio respuesta al proyecto de 21 puntos presentado la semana pasada por los facilitadores del diálogo, conformado por la UNASUR, el nuncio apostólico Aldo Giordano y los expresidentes de España José Luis Rodríguez Zapatero, de Panamá Martín Torrijos y de República Dominicana Leonel Fernández.El proyecto fue rechazado por la mayoría de los partidos de la MUD, que consideran que solo busca la permanencia del presidente Maduro en el poder, sin atender la crisis económica y política.Uno de los principales puntos planteaba fijar las elecciones de gobernadores, que debieron realizarse el año pasado, a pesar de estar contenidas en la Constitución.La respuesta de la MUD, contenida una declaración, señala que el experimento del diálogo, entre octubre y diciembre, es un “capítulo cerrado” que no se volverá a abrir, por lo que planteó que resulta una “necesidad fundamental” buscar con un nuevo mecanismo una solución “pacífica, constitucional y electoral a la presente crisis”.Dijo que el análisis del proyecto presentado por los facilitadores a ambas partes ha llevado a la MUD a la convicción de la necesidad de elaborar otro texto, en el que no solo los partidos políticos que conforman la alianza sino toda la sociedad democrática plantee a la comunidad internacional sus demandas y propuestas para la “restitución del hilo constitucional” en Venezuela y el retorno a la democracia.“En ese sentido estamos trabajando intensamente y haciendo las consultas a los diversos actores sociales, pues lo que hoy ocurre en Venezuela no es un simple forcejeo entre organizaciones políticas, sino que es una lucha existencial de una nación entera contra un proyecto ideológico y un régimen corrupto que ha destruido la economía”, indica.La MUD señaló además que el Gobierno “no tiene palabra”, pues incumplió los acuerdos relacionados con la aceptación de un cronograma electoral.