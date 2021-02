Oposición venezolana ratifica disposición a buscar recursos para vacunas contra el COVID-19

CARACAS - La oposición venezolana ratificó su disposición de pagar el monto correspondiente para garantizar la vacunación contra el coronavirus en Venezuela a través del mecanismo COVAX, coordinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Venezuela debe pagar casi 18 millones de dólares para acceder al fondo de vacunación COVAX y, a pesar de que el plazo para entregar la primera cuota venció el martes, el sector opositor encabezado por Juan Guaidó señaló que quienes llevan adelante este programa le han manifestado que podría haber flexibilidad en las fechas, dada la crisis que atraviesa el país.

"Ese mecanismo le garantiza a Venezuela el acceso de 12 millones de dosis, es decir, 6 millones de venezolanos en una primera tanda para tener al 20% de la población vacunada”, apuntó Miguel Pizarro, comisionado de Guaidó ante las Naciones Unidas, a la Voz de América.

La oposición dice estar buscando los recursos económicos para garantizar la vacunación, siempre y cuando el plan de inmunización sea coordinado por agencias internacionales y la comunidad médica venezolana.

"Eso permite garantizar que no haya politización, que no haya desvío, que no sea usado como herramienta de control político”, agregó Pizarro.

Pizarro también destacó lo que denominó el “sistema de monitoreo”, para garantizar "que las cosas lleguen a donde deben llegar”.

Ya la semana pasada, Guaidó había señalado que estaba dispuesto a “canalizar” los recursos para pagar al mecanismo COVAX. En ese momento aseguró: “No es un problema del dinero protegido”.

Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro anunció que la próxima semana llegarán a Venezuela 100.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V, para comenzar su distribución en abril, pues reconoce que no tiene acceso a los fondos de la nación en el extranjero.

"Nosotros hemos hecho de tripas corazón, porque los recursos para comprar vacunas los tienen congelados en Inglaterra, en Portugal, en España, Estados Unidos”, indicó Maduro.

Si se logra pagar la cuota de acceso al sistema COVAX, Venezuela ya tiene reservadas al menos un millón 425.000 dosis de la vacuna AstraZeneca, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).