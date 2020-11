Opus Dei desmiente vínculos con colegio denunciado por supuestos abusos

México, 25 nov (EFE).- El departamento de Comunicación del Opus Dei en México desmintió este miércoles que tenga ningún vinculo con el Colegio Liceo de León (estado de Guanajuato), cuyo director ha sido denunciado por un supuesto abuso sexual ocurrido el pasado mes de enero.



"Aclaramos que el director del colegio no es fiel de la Prelatura, y esa institución no tiene vínculo jurídico ni convenio de colaboración con el Opus Dei", afirma el comunicado.



Agrega el comunicado que algunos miembros del Opus Dei trabajan en el colegio Liceo de León, pero lo hacen a título personal, entre ellos, un sacerdote que se ocupa de la capilla.



"Mantenemos nuestra firme determinación en la lucha contra estos gravísimos delitos y deseamos que en este caso, como en cualquier otro que afecte a un menor, emerja la verdad y se mitigue el dolor causado, mientras pedimos a Dios que brinde consuelo a las personas afectadas", señala el boletín.

Buscan a director de colegio mexicano de Opus Dei por supuesto abuso a alumno



Los padres de un menor de 8 años denunciaron el martes que su hijo fue abusado sexualmente por el director del Colegio Liceo de León sobre quien pesa una orden de captura.



“Lo agarró del cuello, lo lastimó y le dio un beso en la boca”, narró entre lágrimas en conferencia de prensa María Manríquez, madre de la víctima.



Según relataron los familiares del niño que cursaba tercero de primaria, los hechos ocurrieron la última semana de enero de este año, aunque su hijo no pudo precisar el día exacto.



El 10 de febrero presentaron la denuncia por abuso sexual, y tras varios meses, en octubre fue emitida la orden de captura contra el director del Liceo de León, pero todavía no ha sido encontrado.



De acuerdo con la organización Aldeas Infantiles SOS México, México es el primer lugar en abuso sexual infantil dentro de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), al registrar 5.4 millones de casos anualmente.



Según datos de la Iglesia mexicana, durante la última década 271 clérigos han sido acusados de abuso infantil, de los cuales 103 han sido cesados, 45 no han sido suspendidos y 123 tienen expedientes pendientes de conclusión.