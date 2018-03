Ordenan al Chapo Guzmán estar presente ante el juez

Lee también

El juez de Nueva York que lleva el caso del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán ordenó este día que el detenido se haga presente el próximo viernes a su cita judicial, la cual se llevará a cabo dos semanas después de que fuera extraditado desde México.El magistrado Brian Cogan había expresado la intención de que Guzmán estuviera recluida en una cárcel de máxima seguridad de Nueva York durante la cita judicial, la cual podría seguir por un enlace de video. Sin embargo, el juez encargado, cuya identidad sigue reservándose a los medios de comunicación, según CNN, no tomó la propuesta de Cogan.Cogan justificó la decisión final expresando que la vista judicial de Guzmán será “breve y no sustantiva para el caso”, por lo que él proponía ahorrarse el transporte y la seguridad del detenido ante una audiencia que “no requería su presencia”. “El juez ha dado su dictamen y habrá que acatarlo”, agregó.Los abogados de oficio del narcotraficante se habían opuesto a esa intención del juez el pasado lunes, pero la fiscalía la defendió al considerar que no es requerida la presencia física del detenido para ese tipo de citas. Finalmente, en una orden dada a conocer hoy, el magistrado decidió que "El Chapo" seguirá la cita judicial "en persona".La audiencia judicial, que se desarrollará en la sede de tribunales del distrito neoyorquino de Brooklyn, consistirá en revisar el estatus de la causa, a la espera que se llegue a fijar una fecha del inicio del juicio, que se prolongará por varios meses."El Chapo" fue extraditado desde México el pasado 19 de enero y al día siguiente se presentó ante un tribunal para conocer los cargos. Está acusado en Estados Unidos de diecisiete delitos que, si es declarado culpable, pueden acarrear la cadena perpetua.