Otra enfermedad transmitida por mosquito brota en Brasil, esta vez es la fiebre amarilla

Lee también

Las autoridades sanitarias brasileñas se mantienen en alerta ante el brote de fiebre amarilla que se ha cobrado 53 víctimas en Minas Gerais, en el sureste del país, y que podría extenderse a regiones próximas donde empiezan a detectarse casos con síntomas de la enfermedad.El Ministerio de Salud brasileño confirmó ayer que se han detectado 184 casos sospechosos en 29 municipios de áreas rurales del estado de Minas Gerais, el segundo más poblado del país, y que ha enviado más de 700,000 vacunas y un equipo de apoyo a la zona para colaborar en las investigaciones.Además, el ministerio enviará 500,000 dosis de vacunas al vecino estado de Espírito Santo tras la aparición de dos casos con síntomas de fiebre amarilla registrados en ciudades cercanas a Minas Gerais, que ha declarado la emergencia sanitaria.El ministro de Salud de Brasil, Ricardo Barros, sostiene que las autoridades están en "alerta" pero que la situación está "bajo control"."Tenemos una alerta. La recomendación de la vacunación en 19 estados es permanente y las vacunas están disponibles", dijo.El gobernador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, prometió toda la ayuda de las autoridades para hacer frente al virus."La fiebre amarilla es una enfermedad con un alto grado de letalidad. La mejor forma de enfrentarla es la vacunación, que es lo que estamos haciendo masivamente en los municipios donde la enfermedad fue detectada. Tenemos que redoblar los esfuerzos, no ahorrar en recursos ni en tiempo", aseguró.Los especialistas distinguen dos tipos de fiebre amarilla que se diferencian por el mosquito transmisor, la silvestre -transmitida por el Haemagogus y el Sabethes, que ataca principalmente a los macacos- y la urbana, que transmite el aedes aegypti, el vector del dengue, el zika y el chikunguña.El brote de Minas Gerais fue precedido de la muerte de decenas de macacos contaminados con la enfermedad, un fenómeno que prendió la alarma de los expertos y que se ha repetido también en Espírito Santo y Sao Paulo.Marapoama, un municipio en el interior del estado paulista, también está en alerta ya que desde diciembre han encontrado a dos macacos muertos, según señaló la Alcaldía en un comunicado.De los dos casos registrados, uno de ellos está confirmado que fue por fiebre amarilla, mientras que el otro no se ha podido comprobar debido al avanzado estado de descomposición en que se encontraba el cuerpo del animal.Desde entonces, las autoridades locales han intensificado en este municipio la campaña de vacunación contra la fiebre amarilla como una medida de prevención ya que todavía no se han notificado casos sospechosos en humanos.Para André Siqueira, especialista de la Fundación Oswaldo Cruz (INI/Fiocruz), el "desequilibrio ambiental" causado por el hombre en algunas zonas rurales es uno de los factores que pueden explicar este brote de fiebre amarilla."Con una proximidad mayor de los humanos (a las zonas boscosas), hay más posibilidad de que el mosquito infectado transmita la fiebre amarilla", apuntó a Efe.El experto subrayó que los colectivos más vulnerables son "gestantes, niños y ancianos", por lo que la vacuna se muestra como imprescindible en la lucha contra la enfermedad.Siqueira admitió que la posible llegada del virus a zonas urbanas es un motivo de "preocupación", porque "desde 1942 no había casos de fiebre amarilla urbana en ciudades brasileñas".En 2015 se registraron apenas nueve casos de fiebre amarilla silvestre en todo el país con cinco muertos y el pasado año se detectaron seis cuadros también con cinco víctimas.Brasil recomienda un esquema de vacunación con dos dosis, una a los nueve meses y otra a los cuatro años, a nivel general, pero con especial atención en zonas rurales, próximas a áreas boscosas o selváticas.Menos común que el dengue, la fiebre amarilla tiene sin embargo una mayor letalidad y en apenas una semana puede provocar la muerte de hasta el 45 por ciento de sus víctimas.Los síntomas de la enfermedad son parecidos a los del dengue, como fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, dolor muscular generalizado, y con su evolución puede causar infección en el hígado y en los riñones, pudiendo provocar ictericia, falla renal, hemorragia y vómito oscuro.Pese a que el brote de fiebre amarilla ha encendido la alerta sanitaria en el país, Siqueira alerta para "no descuidar las otras enfermedades" que transmite el mosquito Aedes Aegypti y "no relajarse" en la lucha contra el insecto.