Padre del autor de masacre en Las Vegas tenía lista de antecedentes delictivos en el FBI

Hablar de Stephen Paddock es hablar de uno de los nombres más conocidos en todo el mundo en los recientes días, producto de ser el autor del tiroteo en un concierto de música country en Las Vegas, Estados Unidos, que acabó con cerca de 59 personas y dejó más de 500 heridos. Paddock, a sangre fría, disparo desde la ventana del hotel Mandalay Bay al momento de cometer el crimen.

Sin embargo, este día, varias cadenas informativas en todo el mundo como Univisión, NBC News, FOX News y CNN recopilaron datos sobre la infancia de Paddock, la cual estuvo marcada por la figura de Benjamin Hoskins Paddock, padre de Stephen y conocido como “Big Daddy”, “Old Baldy” y “Bruce Bingo”, según los registros del Buró Federal de Investigación (FBI) en donde tiene un amplio registro delictivo y un largo historial de padecimiento psiquiátricos.

Según el FBI, Benjamin Paddock murió en 1998, a sus 72 años, luego de llevar una vida marcada por un trastorno psiquiátrico y tendencias suicidas, calificando a Paddock en los registros de la agencia de investigación como un “psicópata”.

Distancia física, cercanía emocional

NBC News destaca también que, según el FBI, los Paddock no tuvieron una estrecha relación familiar, aunque ambos presentan la tendencia al gusto por los casinos y los juegos de azar. Los registros policiales reportan que Benjamin, al igual que su hijo, frecuentaban los casinos de Las Vegas y eran “habilidosos jugadores de naipes”.

Sin embargo, en 1960, Benjamin Paddock fue encarcelado por robo a un banco y pagó una sentencia de 20 años, la cual no terminó de cumplir puesto que escapo en Año Nuevo de 1969. Seis meses, el FBI lo registra como el autor de otro robo bancario en San Francisco, California, hecho que lo llevó a convertirse en uno de los criminales más buscados del FBI en esa época.

Medicación excesiva y confesión de asesinato

Los registros del FBI recopilados por CNN también señalan que Paddock cambió su nombre a “Bruce Ericksen” y vivió al norte de California, trabajando como mecánico y electricista. No obstante, para 1978, Paddock fue recapturado por el FBI, ésta vez acusado de estafa agravada, la cual cometió en conjunto con su abogado, Héctor Smith.

Dentro de los registros del FBI figura también que Paddock tuvo “más de un intento de suicidio”, según publicó la NBC News, aunque, al respecto, no se profundiza mayor detalle. Sin embargo, el FBI asegura que Paddock era tratado como “psicópata” debido a la “amplia medicación” encontrada en su vivienda durante su primera captura, la cual no poseía prescripción médica alguna, lo que condicionada su estado mental.

Además, el FBI detalla que, durante la confesión que dio tras su última captura, “Ericksen” aseguró que había comentido “asesinatos que no aparecen” en los registros. “Sí. Yo he sido el número 1. También tuve tres asesinatos que no aparecen en eso, durante siete años y medio”, dijo Paddock al FBI el 28 de octubre de 1980.

La investigación del FBI jamás determinó con certeza la validez de esa confesión y, sumado a que el caso por estafa no precedió, Paddock quedó libre en 1980 y se retiró a vivir a Arlington, Texas, donde murió en 1998.