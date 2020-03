Panamá suspende vuelos con Europa y Asia para frenar avance del coronavirus

Fotografía cedida por el ministerio de Salud (Minsa) que muestra a trabajadores del Minsa mientras realizan pruebas para detectar personas infectadas con coronavirus en Ciudad de Panamá. EFE

Panamá suspendió los vuelos procedentes de Europa y Asia, anunció este sábado el presidente Laurentino Cortizo, una medida que se prolongará al menos 30 días y que busca frenar la expansión del COVID-19, que deja un fallecido y otros 42 contagiados en este país declarado en estado de emergencia.



"La salud de los panameños está por encima de cualquier situación económica o política. En ese sentido, he ordenado que se suspenda la entrada de vuelos procedentes de Europa y Asia. Les reitero que tomaré las acciones que tenga que tomar por el bien de Panamá", indicó Cortizo en su cuenta de Twitter.



La Embajada de España precisó por su parte que "las autoridades panameñas han impuesto a partir de la medianoche de hoy sábado 14 de marzo la suspensión temporal por 30 días, prorrogables, de los vuelos desde/hacia Panamá con origen/destino Europa".



El director de la Autoridad de Aeronáutica Civil, Gustavo Pérez, confirmó en una conferencia de prensa que la suspensión comenzará a regir "a partir de las 11:59 de la noche (04:59 GMT del domingo)".



El canciller panameño, Alejandro Ferrer, dijo que de esta veda quedan exceptuados los vuelos humanitarios y los que sean para traer medicamentos, vacunas e insumos médicos.



Se coordina además con gobiernos y aerolíneas para programar vuelos para los panameños que están en Europa y Asia y tenía previsto regresar en los próximos días, y los extranjeros que están en Panamá en esa misma situación.



En febrero pasado el aeropuerto internacional de Tocumen anunció que Air China suspendió su único vuelo a Panamá, con frecuencia los jueves y domingo y escala técnica en Houston (EE.UU.), y que la aerolínea informaría "posteriormente la reanudación" de la ruta, lo que aún no ha ocurrido.



Ya en Panamá están suspendidos "temporalmente" los embarques y desembarques de cruceros, minicruceros, entre otros, procedentes de áreas de riesgo, y las "personas que por razones estrictamente necesarias tengan que desembarcar deben mantenerse en observación y vigilancia por un periodo no menor de 14 días".



SE PORTAN NUEVOS CASOS



Este sábado las autoridades reportaron 7 nuevos casos, lo que elevó a 43 los contagios confirmados, incluido el único fallecido, en su mayoría personas de entre 40 y 59 años.



Cinco de los afectados están hospitalizados, dos de ellos en sala crítica, mientras que 37 se encuentran en aislamiento domiciliario con síntomas leves. Del total de enfermos, 53 % son mujeres y 47 % son hombres.



Ayer el presidente Cortizo declaró el estado de emergencia nacional, alertó que "esto apenas está comenzado", y destacó que las "medidas que se están tomando" para enfrentar la pandemia "son para salvaguardar la salud y la vida de los panameños".



GOBIERNO PIDE A LA POBLACIÓN PERMANECER EN CASA



En Panamá están suspendidas las clases, los eventos deportivos y culturales y todos aquellos que involucren aglomeraciones de personas. La violación de estas disposiciones con lleva multas de entre 500 y 5.000 dólares.



Pero este fin de semana se ha reportado una gran movilización de personas desde la capital hacia playas y otras zonas del interior, lo que ha encendido las alertas de las autoridades, que amenazaron con decretar un "cerco sanitario" en la Ciudad de Panamá.



"No estamos de vacaciones, estamos en una situación peligrosa", dijo el director de la Caja del Seguro Social, Enrique Lau Cortés, que sostuvo que "lo mejor es quedarse en casa y no movilizarse innecesariamente, evitando así contaminarse o contaminar" a otro.



Cortizo ha pedido a la empresa privada y ha instruido a los entes estatales para que se aplique la nueva Ley de Teletrabajo, en la medida que sea posible para mantener a la mayor cantidad de personas en casa.



Para enfrentar los efectos económicos ante la semiparálisis del país, Cortizo ya anunció planes para dar facilidades fiscales a las empresas que no despidan personal, cero arancel a la importación de equipos médicos y productos de aseo personal, entre otros, así como acuerdos con la banca para impulsar el crédito. E