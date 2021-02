Panguipulli: incendian edificios municipales en localidad del sur de Chile tras la muerte de un malabarista callejero por disparos de la policía

ALICIA CACECERES/Getty Images Así se vieron las calles de Panguipulli.

Varios edificios municipales fueron incendiados en la noche de este viernes en la localidad de Panguipulli, en la provincia de Valdivia, en el sur de Chile, en medio de las protestas por la muerte de un malabarista callejero por disparos de la policía.

Según las autoridades, el fallecido se resistió a un control de identidad por parte de dos agentes de Carabineros.

Diferentes videos del incidente que se difundieron en redes sociales muestran cómo uno de los efectivos de seguridad efectuó varios disparos de advertencia frente al malabarista, antes de que este se abalanzara sobre él portando lo que, según medios chilenos, eran las armas blancas que utilizaba en sus espectáculos.

Es entonces cuando un agente disparó contra el artista callejero, quien se desplomó en el suelo.

El autor de los disparos fue detenido y se abrió una investigación judicial para establecer responsabilidades.

La muerte del malabarista a manos de la policía provocó protestas en las calles de Panguipulli, que fueron cortadas con barricadas. En la noche del viernes, medios locales informaron de varios incendiosprovocados en edificios municipales.

Pese al trabajo de los bomberos, el fuego destruyó por completo la sede de la Municipalidad y también sufrieron daños "el Juzgado de Policía Local, la oficina de Correos de Chile, y el Registro Civil", entre otros edificios.

Diferentes congresistas de oposición mostraron su rechazo a la muerte del malabarista.

Fuentes de Carabineros aseguraron que los agentes actuaron en "legítima defensa propia" después de que el fallecido intentara agredirlos con armas blancas.

"Consternado"

El alcalde de la comuna de Panguipulli, Rodrigo Valdivia, dijo en declaraciones a la cadena de televisión 24 Horas estar "consternado con lo que está pasando en mi ciudad".

"No lo habíamos vivido nunca. Me duele mucho ver a mi municipalidad, que es un edificio antiguo, casi patrimonial, consumidas por las llamas. Me duele mucho lo que está pasando porque como municipalidad no nos merecemos lo que pasó", dijo en referencia a los incendios.

Previamente Valdivia aseguró lamentar la muerte del malabarista y dijo desconocer "la motivación (del agente) para sacar el arma y comenzar a dispararle", de acuerdo a una entrevista brindada a CNN Chile.

Según la versión inicial del alcalde, los policías intervinieron contra el malabarista por los problemas de tránsito que estaba provocando.

Mientras tanto, el intendente regional César Asenjo, aseguró a través de redes sociales que el gobierno nacional instruyó una investigación de lo sucedido.

"Hemos solicitado a Carabineros ponerse a disposición y entregar todos los antecedentes requeridos ante el Ministerio Público, para tener claridad sobre las circunstancias en que se produjeron estos hechos", afirmó la autoridad chilena.

Asenjo indicó que el ejecutivo nacional lamenta el "incidente callejero en el que falleció una persona en la vía pública luego de que Carabineros hiciera uso de su arma de servicio".

Muestras de rechazo

Además de las protestas que se registraron en Panguipulli, desde Santiago surgieron voces de condena a lo sucedido.

La diputada opositora Catalina Pérez, presidenta del partido Revolución Democrática (RD), afirmó que el incidente es algo "horroroso".

"Seguir ignorando el evidente y peligroso descontrol de Carabineros es criminal", indicó, según informa el portal de noticias La Tercera.

Posturas similares fueron expresadas por otros representantes legislativos de diferentes fuerzas políticas.

Entre ellos la miembro del Partido Socialista Emilia Nuyado, de ascendencia mapuche, quien aseguró que "las imágenes son claras" y que lo ocurrido no debe quedar en la impunidad.

Mientras, la diputada de Comunes, Claudia Mix afirmó: "Horribles imágenes en Panguipulli que dan cuenta de un pésimo actuar de Carabineros en un control ¿Se dispara a matar para reducir a una persona? ¿No se presta ayuda después? Esto es intolerable, y muy doloroso".

