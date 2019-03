Papa Francisco aboga por los inmigrantes y refugiados

El papa Francisco sostuvo ayer en su primer discurso de su visita a Marruecos que el fenómeno de la inmigración no se resuelve construyendo barreras o negando la asistencia y abogó por buscar los medios para erradicar las causas que obligan a estas personas a dejar sus países.

En la explanada de la Torre Hassan el papa afirmó que la llegada de estas personas que huyen "nunca encontrará una solución en la construcción de barreras, en la difusión del miedo al otro o en la negación de asistencia a cuantos aspiran a una legítima mejora para sus familias".

"Vosotros sabéis cuánto me preocupa la suerte, a menudo terrible, de estas personas que en gran parte no dejarían sus países si no estuvieran obligadas a hacerlo", dijo en su discurso aplaudido en varias ocasiones por las miles de personas presentes a pesar de la incesante lluvia.

En Marruecos actualmente hay 80,000 inmigrantes subsaharianos, según datos de Naciones Unidas, y muchos de ellos viviendo en campos de refugiados tras su intento de llegar a España por un mejor futuro.