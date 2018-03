Papa Francisco dice que también es “pecador”

Lee también

El papa Francisco se reconoce como “pecador” y “no infalible” en una entrevista con el semanario alemán Die Zeit, en la que se muestra preocupado por los populismos en las democracias occidentales y especialmente en Europa.“El populismo es malo y acaba mal, como ha mostrado el pasado siglo”, afirma Francisco, quien considera que esas tendencias se basan en la utilización de las personas, para lo que se recurre a mesías con el argumento de que hay que proteger la identidad del pueblo.El papa vuelve a hablar de una tercera guerra mundial y pide dirigir la mirada, por ejemplo, a Ucrania, Asia o Irak.Preguntado por si atraviesa momentos en los que duda de la existencia de Dios, responde que él también conoce “los momentos de vacío” y de oscuridad.Tales crisis son, sin embargo, a su juicio, una oportunidad para crecer: “No quiero decir que la crisis sea el pan de cada día de la fe, pero una fe que no atraviesa crisis para crecer, se mantiene infantil”.Francisco, según Die Zeit, se ve como un creyente normal. “No me veo como alguien extraordinario”, apunta.“Soy pecador y no soy infalible”, añade para rechazar el culto a la persona del papa.“No debemos olvidar que la idealización de una persona es también una especie de agresión subliminal.Cuando soy idealizado, me siento agredido”, señala en la entrevista, celebrada en el Vaticano a finales de febrero.El papa considera problemática la escasez de vocaciones sacerdotales en muchos países, como Alemania, y cree que es un desafío que la Iglesia debe afrontar sin miedo.