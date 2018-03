Papa Francisco pide esperar a “ver qué pasa” con Trump

Lee también

El papa Francisco abogó por esperar a "ver qué pasa" con el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, antes de emitir un juicio de valor."Asustarme o alegrarme por lo que pueda suceder, en eso creo que podemos caer en una gran imprudencia. En ser profetas o de calamidades o de bienestares que no se van a dar, ni una ni otra", aseguró el pontífice en una entrevista exclusiva publicada por el diario español "El País"."Se verá. Veremos lo que hace y ahí se evalúa", añadió.El argentino Jorge Mario Bergoglio se refirió a su vez a los populismos y al peligro de que en momentos de crisis los pueblos busquen a un líder carismático y se defiendan con muros."En momentos de crisis, no funciona el discernimiento y para mí es una referencia continua. Busquemos un salvador que nos devuelva la identidad y defendámonos con muros, con alambres, con lo que sea, de los otros pueblos que nos puedan quitar la identidad. Y eso es muy grave", apuntó.Francisco consideró que el ejemplo más típico del populismo es el de la Alemania durante el nazismo."Alemania destrozada, busca levantarse, busca su identidad, busca un líder, alguien que le devuelva la identidad y hay un muchachito que se llama Adolf Hitler y dice 'yo puedo, yo puedo'. Y toda Alemania vota a Hitler. Hitler no robó el poder, fue votado por su pueblo, y después destruyó a su pueblo. Ese es el peligro", consideró.En la entrevista, el sumo pontífice habló de la Iglesia católica, la migración, las injusticias sociales y en particular sobre la situación en Latinoamérica."Hoy día Latinoamérica está sufriendo un fuerte embate de liberalismo económico fuerte, de ese que yo condeno en Evangelii gaudium cuando digo que 'esta economía mata'", dijo."La emigración no es solo de África a Lampedusa o a Lesbos. La emigración es también desde Panamá a la frontera de México con Estados Unidos. La gente emigra buscando. Porque los sistemas liberales no dan posibilidades de trabajo y favorecen delincuencias", agregó.