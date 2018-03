Papa Francisco reduce sanciones a religiosos pederastas por esta razón

Lee también

El Papa Francisco ha hecho oficia este día una reducción a las sanciones para curas y religiosos pederastas, aplicando su visión de una Iglesia misericordiosa a los autores de uno de los delitos más graves en el clero, algo que cuestionan las víctimas y los propios asesores pontificios, según informaron medios internacionales como The Guardian y Associated Press.Estas declaraciones surgen luego de que la prensa italiana reabriera el caso del padre Mauro Inzoli, un sacerdote italiano que se había beneficiado con la clemencia del papa, pero que fue condenado posteriormente por una corte penal por cometer delitos sexuales contra niños, algunos de los cuales tenían apenas 12 años.El caso Inzoli no es el único en el cual Francisco, pasando por alto la recomendación de la Congregación para la Doctrina de la Fe, al reducir una sentencia que originalmente buscaba apartar al cura del sacerdocio. En lugar de ello, fueron condenados a una vida de penitencia y oración y a la prohibición de ejercer públicamente su ministerio. En algunos casos, los sacerdotes o sus amigos influyentes apelaron a las palabras del papa sobre la clemencia.Dijo que al destacar la misericordia, el papa crea un ambiente favorable para tales iniciativas. Adicionalmente, añadió que pocas peticiones de clemencia fueron recibidas favorablemente por el papa Benedicto XVI, quien lanzó una dura represión durante su pontificado de 2005 a 2013 y apartó del sacerdocio a unos 800 curas que violaron y agredieron sexualmente a niños.Al mismo tiempo, Francisco ordenó destituir a tres empleados de larga data de la congregación, dos de los cuales trabajaban para la división que maneja los casos de abusos sexuales, dijeron los abogados y el funcionario.La medida fue confirmada por Greg Burke, vocero oficial del Vaticano, quien comentó que "el Santo Padre comprende que para muchos sobrevivientes y víctimas es difícil encontrar una señal de misericordia. Pero él sabe que el mensaje de misericordia del Evangelio es en última instancia una poderosa fuente de sanación y de gracia”.Burke dijo que el concepto de la misericordia de Francisco se aplica "incluso a los culpables de crímenes atroces". Dijo que los sacerdotes abusadores son suspendidos del ejercicio público de los oficios, pero no necesariamente regresados al estado laico.