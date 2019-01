Papa Francisco se despide de Panamá

El papa Francisco emprende viaje de regreso a Roma después de participar durante cuatro días en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá.

El pontífice argentino fue despedido en el aeropuerto internacional de Tocumen por el presidente Juan Carlos Varela, la primera dama Lorena Castillo, un grupo de altos funcionarios y centenares de personas que levantaban banderitas de Panamá y el Vaticano.

La banda Republicana entonó los himnos de ambos estados en una ceremonia sin discursos. Francisco se desplazó al aeropuerto inmediatamente después de reunirse con los algo más de 19.000 voluntarios de la jornada en un estadio de fútbol con el fin de agradecerles su trabajo, en lo que fue su última actividad durante la tarde.

El avión de Avianca despegó a las 18:26 rumbo a Roma, donde Francisco se preparará para otro viaje el próximo fin de semana a Abu Dabi, el primero de un papa a la Península Arábiga.

El avión de Avianca despegó a las 18:26 rumbo a Roma. Foto: cortesía de Avianca.

El papa Francisco agradece a los miles de jóvenes que tomaron parte en la organización de la Jornada Mundial de la Juventud. “Ustedes han querido dedicar su tiempo, energía, recursos a soñar y armar este encuentro”, les dijo el pontífice, que enseguida se desplazó al aeropuerto internacional para emprender regreso a Roma. “Podrían perfectamente haber optado por otra cosas, pero quisieron comprometerse”.

El encuentro se realizó en el estadio de fútbol Rommel Fernández, en la periferia este de la capital. Los voluntarios, que vestían camisetas de llamativos colores verde y otros amarillo, aplaudieron y alzaron alegremente sus voces una vez el papa entró al estadio.

Los organizadores dijeron que alrededor de 19.500 personas participaron como voluntarios en el encuentro mundial juvenil.

Tres jóvenes narraron su experiencia y testimonios que vivieron en el camino para llegar a ser voluntarios. Stella Maris del Carmen Moreno contó junto a su hermana que trabajaron extra e hicieron actividades para recaudar fondos y poder ir a la jornada que se celebró en Polonia, Cracovia, en el 2016. No obstante, narró que tuvo que destinar los fondos para enfrentar la muerte de tres de sus abuelos. “No veía a mi país siendo sede de un encuentro como éste, tampoco pensé que sería voluntaria... poco después me percaté que es el señor que maneja todo”, dijo la joven panameña. “Dios me ha dado este maravilloso regalo de haber sido voluntaria y estar en mi primera Jornada Mundial de la Juventud”, agregó.