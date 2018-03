Papa propuso diálogo venezolano en el Vaticano

Lee también

El papa Francisco propuso un encuentro entre representantes del Gobierno y la oposición venezolana en el Vaticano para tratar de retomar el proceso de diálogo entre ambas partes en el país, actualmente en suspenso, reveló ayer el presidente del Parlamento de Venezuela, Julio Borges.Esa reunión, prevista para finales del pasado enero, no se celebró ya que la oposición consideraba que el Gobierno debía comprometerse antes a cumplir algunas de sus demandas como la celebración de elecciones o la puesta en libertad de opositores, explicó Borges en un encuentro con la prensa extranjera en Caracas.“No fue que el papa nos llamó y nos invitó, quiero aclararlo, fue todo hecho a través de la Nunciatura” con la condición de que se cumpliera una serie de condiciones, dijo Borges, y señaló que ese posible encuentro “a día de hoy no está descartado” todavía.El presidente del Parlamento y también coordinador nacional del partido Primero Justicia (PJ) –al que pertenece el excandidato presidencial Henrique Capriles– indicó que la oposición entendió que el sentido del encuentro en el Vaticano era “anunciar cosas concretas”.“En todo caso, nosotros dijimos que no íbamos a ir porque entendíamos que el sentido del papa no era hacer turismo político de ir allá y tomarse la foto con él, sino que todo el sentido era anunciar cosas concretas: fecha de elecciones, liberación de presos, quitar el desacato (de la Asamblea Nacional), cero paja”, afirmó.El secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció ayer que actualizará el informe con el que invocó el año pasado la Carta Democrática Interamericana al considerar que el orden democrático en Venezuela ha sufrido alteraciones graves.Almagro dijo que la actualización del informe, para la cual no precisó fecha, tendrá en cuenta lo que calificó como “serios retrocesos” registrados en la crisis venezolana desde que el Vaticano comenzó a mediar un diálogo.Almagro enumeró como retrocesos que no se haya celebrado el año pasado un referendo para revocar a Maduro. También se refirió a esfuerzos del Ejecutivo por impedir el funcionamiento del poder judicial, el incremento de presos políticos y el agravamiento de los indicadores sociales por la escasez de alimentos y medicinas.