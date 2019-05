Pareja salvadoreña es detenida en Costa Rica por asesinar a golpes a menor de 5 años

Los golpes de su padrastro fueron la causa principal de su muerte, al provocarle una hemorragia intestinal sin motivo alguno. A su corta edad, 5 años para ser exactos, presentaba un cuadro de desnutrición y maltrato, según informaron la autoridades judiciales de Costa Rica. El hecho ocurrió el pasado jueves en Los Ángeles de Sabanilla de Alajuela.



Luego de realizar una autopsia, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), informó que los resultados evidenciaron que el pequeño tenía lesiones antiguas en las costillas y en un fémur.

Desde un inicio, el director de ese cuerpo policial, Wálter Espinoza, señaló la posibilidad de que el menor fuera víctima de agresiones, pues la revisión preliminar del cuerpo que realizó una patóloga, detectó moretes, alopecia o pérdida de cabello, desnutrición severa, una lesión en el labio superior, escoriaciones en el cuerpo y otras cicatrices que aparentan ser de quemaduras.



“Tiene heridas de carácter crónico que nos dan un panorama no muy halagüeño de lo que pudo haber ocurrido con el menor y, de alguna manera, nos acercan a un síndrome de niño agredido, que puede ser el factor detonante de este hecho”, adelantó Espinoza.

Esa hipótesis fue confirmada

La muerte del menor, de nacionalidad salvadoreña, se registró a las 6:10 a. m. pese a los esfuerzos de voluntarios de la Cruz Roja de la localidad, quienes o atendieron en su casa.



La madre, que está embarazada, y el padrastro, quedaron detenidos por orden de la Fiscalía Adjunta de Alajuela. Los dos encargan una investigación por homicidio calificado. La mujer es de apellidos Marroquini Alas, de 22 años, y el hombre se apellida Pérez Flores, de 25; ambos son oriundos del país centroamericano.



Los lugareños afirmaron que este último no tenía empleo, pues lo habían despedido recientemente. Además, el hombre tenía antecedentes de violencia intrafamiliar en El Salvador. La pareja fue trasladada a las celdas del OIJ de esa ciudad y en el transcurso de la tarde se les tomaría la declaración indagatoria. Posteriormente, se valorará la solicitud de la respectiva medida cautelar.

Al parecer, ellos tenían unos cuatro meses de vivir en la zona, específicamente en Los Ángeles de Sabanilla. Por otra parte, el OIJ confirmó que la pareja había entrado al país en setiembre del año pasado.

Vecinos habían alertado

Según los vecinos, el sábado anterior, representantes de la Organización Unbound Costa Rica visitaron la casa y sus psicólogos interpusieron una queja por supuesto maltrato ante el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).Afirman que como a veces escuchaban gritos del menor, alertaron a esa Organización que da atención a los niños de la zona.



Según su página web, esa es una organización sin fines de lucro, fundada por laicos católicos, que busca atender necesidades de los “marginados y vulnerables”.'El PANI, sin embargo, nunca logró dar con la familia para investigar el caso, según explicaciones que dio la presidenta de esa institución, Patricia Vega.

El menor fallecido era el único de la pareja. La madre está embarazada de otro niño que está para nacer el mes entrante, confirmó la vecina más cercana.



Una vecina explicó que este jueves, como a las 5 a. m. vieron a la madre en la entrada de la vivienda y ellos creyeron que estaba a punto de dar a luz. Cuando llegaron, observaron que el menor estaba tirado en la entrada, convulsionando. Luego llegó la Cruz Roja.



De acuerdo con Marta Arróliga, vecina, el fallecido era el único niño de la vivienda. El nacimiento del segundo se esperaba para el mes entrante. “Ella ayer me escribió como a las 4 p. m. y me dijo que ocupaba ropa para el bebé que está por nacer. Le pregunté por el niño de cinco años y me dijo que estaba durmiendo, no me dijo nada más”, sostuvo.



Además, agregó que tras la ocurrido, la llamaron a su lugar de trabajo por ser la vecina más cercana y como la Policía se llevó a los padres, estos le entregaron algunos documentos para trámites personales.

La emergencia

De acuerdo con Jorge Jiménez, despachador de la Cruz Roja, ellos trasladaron al sitio dos ambulancias, una de Sabanilla y otra de Alajuela. Cuando llegaron, el niño estaba en paro cardiorrespiratorio y pese a que aplicaron el protocolo de maniobras, fue declarado fallecido minutos después. Se dejó la escena bajo custodia policial.



Trascendió que el menor, de nacionalidad salvadoreña, habría sufrido una caída ayer miércoles y se golpeó la cabeza. No obstante, vecinos que prefirieron no identificarse calificaron como “extrañas” las condiciones en que el menor habría sufrido la caída, ya que en la casa no hay camas y duermen en el suelo.

Una vecina mostró el lugar donde vivía el niño con su familia, en Los Ángeles de Sabanilla, en Alajuela. Fotografía: Francisco Barrantes/La Nación/GDA



El cuerpo fue levantado antes del mediodía y trasladado a la Medicatura Forense.El OIJ también realizó una serie de entrevistas a las personas que de alguna manera tuvieron contacto con la familia o podrían tener información del hecho.



Hace dos días, en Alajuelita, San José, un niño de 13 días murió, aparentemente víctima del llamado “síndrome del niño agredido”. El PANI recibió el año pasado, 11.074 denuncias por agresión física contra menores de edad. En tanto, de enero a marzo de este año, ya suman 2.982.

