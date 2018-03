París consideraría una provocación si EUA traslada su embajada a Jerusalén

Lee también

El ministro francés de Exteriores, Jean-Marc Ayrault, advirtió hoy de que sería "una provocación" que Estados Unidos trasladase su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, como ha amenazado con hacer el futuro presidente, Donald Trump."Sería una provocación de consecuencias extremadamente duras", aseguró el jefe de la diplomacia gala que hoy presidió en París una conferencia sobre el proceso de paz en Oriente Medio que reunió delegaciones de más de 70 países y organismos internacionales, en ausencia de israelíes y palestinos.La conferencia de París, que hoy reunió a más de 70 países y organizaciones internacionales, aunque no a israelíes y palestinos, pidió a las dos partes que retomen las negociaciones para la búsqueda de una solución al conflicto con la base de la creación de dos Estados.El encuentro, en el que participaron los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia y China) constató la degradación de la situación en el terreno y urgió a que se busquen cauces para el diálogo.Ayrault, que se mostró convencido de que Trump no cumplirá su amenaza y recordó que otros presidentes de Estados Unidos ya plantearon ese traslado que finalmente no cumplieron, pidió al estadounidense "evitar todo acto unilateral que complique la situación"."Creo que Trump no podrá hacerlo (...) Cuando eres presidente de Estados Unidos, en una cuestión como ésta no se pueden tener posiciones tan duras y unilaterales, hay que buscar la forma de crear las condiciones para la paz", dijo.El ministro francés consideró que la situación sobre el terreno es "urgente" y que el proceso de paz está "en un punto muerto" que amenaza con enquistar la situación.El avance de la colonización y la creciente violencia, manifestada en el atentado de Jerusalén del pasado domingo, ponen de manifiesto, para Ayrault que hay que actuar con prontitud para relanzar la negociación.En este sentido, el jefe de la diplomacia francesa aseguró que lo antes posible se reunirá son su nuevo homólogo estadounidense para avanzar de forma conjunta en los asuntos de la agenda internacional."Lo haré con franqueza y amistad", dijo el ministro francés, que reivindicó la independencia de su país en los asuntos internacionales.