Partido Comunista de China: 5 gráficos que muestran cómo pasó en 100 años de ser una formación clandestina a gobernar una cuarta parte de la población mundial

El partido que mantiene vivo el comunismo cumple un siglo.

Y lo hace erigiéndose como una formación líder en el mundo.

El Partido Comunista de China (PCCh) nació en la clandestinidad en 1921, con un puñado de intelectuales y activistas chinos -entre ellos, Mao Zedong-, y este 1 de julio celebra su centenario con 95,1 millones de miembros y el control de la segunda mayor economía del planeta.

"La fundación de un Partido Comunista en China fue un acontecimiento que cambió profundamente el curso de la historia china de nuestra época, transformó el futuro de la sociedad y la nación chinas, y alteró el panorama del desarrollo mundial", destacó el presidente del país y secretario general de la formación, Xi Jinping, en su discurso para conmemorar la efeméride este jueves.

Y es que el aniversario es "claramente un momento importante para el partido y se ha planificado de forma meticulosa", le explica a la BBC Tom Rafferty, director regional para China de la Unidad de Inteligencia de The Economist.

"El énfasis sobre el periodo actual como representación de una nueva era diferente al periodo posterior a la reforma de 1978 [de apertura de China] ha sido un elemento constante en los mensajes oficiales", lo que "subraya las ambiciones del liderazgo actual", añade.

En BBC Mundo te presentamos 5 gráficos para entender el ascenso del PCCh y las claves de la poderosa formación en la actualidad.

La historia del PCCh empieza en medio de una época convulsa que llevó entonces a los pocos miembros del partido a acabar su histórico primer congreso en una barca, huyendo de una redada policial.

El PCCh tenía solo unos 50 miembros cuando fue fundado por Chen Duxiu y Li Dazhao. Ambos habían estudiado marxismo en Japón y formaban parte de los intelectuales chinos con ideas comunistas que se convirtieron en figuras influyentes en las protestas estudiantiles de 1919 conocidas como el Movimiento del 4 de Mayo, recuerda el diario hongkonés The South China Morning Post, uno de los pocos medios semindependientes en el país.

La falta de registros oficiales, por la huida de los miembros del partido que escapaban de la mencionada persecución policial, hizo que fuera complicado marcar una fecha exacta del nacimiento del partido.

"Pese a que han celebrado su aniversario el 1 de julio durante gran parte de su existencia, tuvieron que pasar años para que el segundo partido político más grande del mundo -después del Bharatiya Janata de India- oficialmente fijara esa fecha", señala el SCMP.

"Establecido con la ayuda de la Unión Soviética y de la Internacional Comunista de Lenin en Shanghái -la ciudad más poblada e industrializada de China-, el PCCh era entonces un partido obrero que intentaba atraer al naciente proletariado chino bajo su bandera", explica Jean-Pierre Cabestan, reconocido politólogo de la Universidad Baptista de Hong Kong, en un análisis titulado "El PCCh, 100 años de adaptación".

Y "más de 30 años después del final de la Guerra Fría y el posterior colapso de la Unión Soviética, el PCCh y el Estado que estableció en 1949 -la República Popular China- siguen vivos y coleando", remarca en el texto, publicado en la revista Política Exterior.

En los inicios del PCCh, el país estaba controlado por los nacionalistas del Kuomintang, que emprendieron una purga comunista, llevando a Mao y al entonces Ejército Rojo a escapar emprendiendo la Larga Marcha, 12.500 kilómetros en gran parte a pie.

Los nacionalistas y comunistas mantuvieron una lucha que solo se detuvo temporalmente para unir sus fuerzas contra la invasión japonesa en la II Guerra Mundial, protagonizando una larga guerra civil.

El conflicto interno acabó con la victoria de los comunistas liderados por Mao y la fundación de la República Popular China en 1949, lo que impulsó que los miembros del PCCh aumentaran en 22 millones en las siguientes dos décadas.

Sus apoyos no dejaron de crecer desde entonces, pese a los episodios más turbulentos del PCCh bajo Mao (como el Gran Salto Adelante, que acabó con la vida de unos 30 millones de chinos por inanición, o la convulsa Revolución Cultural) y después de la muerte del Gran Timonel, con la masacre de Tiananmen (1989).

El auge como partido no se puede explicar sin el ascenso económico del país: que en este siglo ha pasado de ser pobre y vapuleado por potencias extranjeras a sentarse a la cabeza del tablero mundial.

Una de las importantes claves de ese éxito fue el inicio de la Reforma y Apertura de China en los años 70 impulsada por Deng Xiaoping -el líder en la sombra-, lo que llevó a la entrada del país en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001, abriéndole las puertas del mundo capitalista.

Esa apertura económica, no obstante, no llevó a la apertura política y hoy el PCCh sigue siendo un partido-gobierno opaco, marcado por el hermetismo y la restricción de libertades.

Bajo el liderazgo del actual secretario general y presidente del país, Xi Jinping, se ha impulsado un culto a la personalidad con ecos maoístas, que estos días se puso aún más en evidencia durante los actos conmemorativos, centrados en gran medida en su persona.

Los tejemanejes de la formación y la toma de decisiones a nivel interno se desconocen, pero el partido sí ha ido publicando algunos detalles sobre sus miembros, que actualmente representan alrededor del 6,6% de la población.

Las mujeres siguen sin estar suficientemente representadas en el PCCh, pese a que su presencia en el seno del mismo ha ido creciendo.

En 2019, había alrededor de 25,6 millones de mujeres afiliadas al partido (aproximadamente el 28% del total), comparado con las 20,2 millones en 2012 (alrededor del 24%).

Desde el PCCh se ha remarcado en diversas ocasiones la importancia de la mujer, si bien su rol en el mando político sigue siendo muy limitado: solo hay una mujer, Sun Chunlan, en el poderoso Politburó, el segundo órgano de mayor importancia, de tan solo 25 miembros.

Según los datos del censo publicados este año, las minorías étnicas en el país representan alrededor del 9% de la población, 0,4 puntos porcentuales más que en 2010, cuando se realizó el anterior recuento.

Ese ligero incremento también se ha registrado en el PCCh, pasando de representar el 6,8% de miembros en 2012 al 7,4% en 2019.

No obstante, el trato del gobernante partido único a las minorías étnicas del país, como la uigur en Xinjiang, está actualmente en entredicho, en medio de graves denuncias de violaciones de derechos humanos.

En edad, la tendencia que se refleja en el conjunto del país también lleva a los datos actuales: casi un tercio de los miembros del PCCh tenía más de 60 años en 2019, en línea con el envejecimiento de la población.

Esa misma proporción, pero en cuanto a la ocupación de los afiliados, demuestra el peso que aún tienen los trabajadores de la agricultura, la fuerza que le ayudó a crecer y conquistar el poder.

No obstante, el PCCh lleva años impulsando una campaña para cultivar una base más joven y educada, de potenciales nuevos líderes.

"Desde Tiananmen y el final de la guerra fría, el PCCh ha estado obsesionado con el colapso de la URSS, estudiando cuidadosamente lo que había provocado la destrucción pacífica del régimen soviético, que sigue viendo como un desastre, con el claro objetivo de evitar un destino similar. Como resultado, el PCCh ha seguido reclutando y promoviendo a miembros más capacitados, sobre todo entre licenciados universitarios, ingenieros, científicos y directivos", analiza Cabestan.

En cualquier caso, en algunos lugares y sectores del país, la única vía para poder progresar profesional -y, dada las presiones sociales, personalmente- es afiliarse al partido, que está presente en todos y cada uno de los aspectos de la sociedad.

"He sido miembro del PCCh por 35 años. Era un soldado de 26 años cuando me afilié al partido. Estoy en la plaza de Tiananmen ahora, siendo testigo del histórico momento del centenario del PCCh. Es también una fiesta para todo el pueblo chino", escribía en Twitter este jueves Hu Xijin, editor jefe del periódico oficialista chino Global Times.

Junto a su comentario, una poderosa imagen que refleja el momento por el que pasa el país: numerosos ciudadanos, ataviados con la misma ropa y los brazos en alto, ondeando pequeñas banderas con la hoz y el martillo.

Al fondo, la Ciudad Prohibida y Mao. Y al frente de todo ese espectáculo: el actual presidente, Xi, que desde ese mismo lugar este jueves proclamó que "el renacimiento de China es un proceso histórico irreversible".

I’ve been a CPC member for 35 years. I was a soldier of 26 years old when I joined the Party. I am at Tiananmen Square now, witnessing the historic moment of CPC’s centenary. It’s also a festival of all Chinese people. pic.twitter.com/xOViNKR1X8