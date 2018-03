Pensilvania: Demócratas mantienen ventaja en ajustada elección en bastión republicano

The Associated Press no ha proclamado un ganador de la contienda, considerada a nivel nacional un indicador de cara a las elecciones legislativas de noviembre, tanto del entusiasmo demócrata como de la vulnerabilidad de los republicanos, que actualmente controlan ambas cámaras del Congreso. Esta es una prueba para la presidencia de Donald Trump.