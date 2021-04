Periodistas asesinados en Burkina Faso

David Beriain, de 44 años, es uno de los tres periodistas asesinados el lunes en Burkina Faso, un país de África Occidental. Junto al camarógrafo Roberto Fraile investigaban la caza furtiva, cuando fueron atacados.

Beriain Nació en Navarra en 1977, estaba casado con la productora venezolana Rosaura Romero y era fundador de la productora 93 metros, nombrada así porque "era la distancia que separaba la puerta de la casa de Juanita del banco de la iglesia donde rezaba" y quien murió a los 98 años, cuenta el periódico español eldiario.es que este martes le dedica un artículo en el que lo describen como "el reportero trotamundos que se ponía en la piel de los demás".

"Muchos decíamos que tú, David, hacías periodismo y el resto escribíamos cosas.A poca gente he conocido que tuviese tan claro qué era lo que quería hacer en la vida. Y tú, en aquel primer curso de la universidad, ya lo sabías: contar el mundo. No me puedo ni imaginar el dolor de tu familia. Intento buscar consuelo pensando en que perseguiste esa historia hasta el final", escribió por su parte, The Beauty Mail en un post de Instagram dedicado a Beriain este martes, con una fotografía suya en uno de sus viajes por el mundo.

El Heraldo lo retrata como un "periodista intrépido e independiente, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, especializado en Comunicación y conflictos armados por la Complutense de Madrid".

Entre sus trabajos más destacados se encuentra la docuserie Clandestino, televisada en 2018 en DiscoveryMax con tres temporadas que "comienza con el largometraje El ejército perdido de la CIA , la búsqueda de un ejército fantasma que luchó del lado estadounidense en la guerra de Vietnam", según la productora 93 metros.

La temporada fueron "cinco nuevas entregas divididas en dos bloques temáticos en torno al cartel de la droga más famoso del mundo (Sinaloa) y a la violencia extrema de las pandillas".

Para este último tema viajó a El Salvador y produjo "El exterminio a las maras: la violencia".

Algunos de los videos producidos sobre la violencia de las pandillas en El Salvador pueden encontrarse en el canal de YouTube de Discovery Channel.

Por la entrega de El negocio del secuestro en Venezuela fue nominado en 2019 a los RealScreen Awards, en la categoría de documentales de actualidad.

Diez años antes, en 2009, ganó el premio de periodismo digital José Manuel Porquet por su reportaje "Diez días con las FARC".