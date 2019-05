Perturbador: presunta asesina de Marlén Ochoa López posa en foto con bebé que le sacó del vientre

Pretendiendo ser una madre abnegada, a Clarissa Figueroa, acusada de matar a Marlén Ochoa López y sacarle el bebé del vientre, se le ve en el hospital con el menor en una foto que circula en medios nacionales e internacionales.

En la imagen, la mujer quien junto a su hija Desirée están acusadas de estrangular a la joven de 19 años, se aprecia mientras mira a Yavani Yadiel, que permanece conectado al respirador.

La mujer que viste una bata de hospital acaricia una de las piernas del pequeño. Otra fémina, cuya identidad se desconoce, la aguanta por el brazo.

La perturbadora imagen habría sido tomada después del crimen el 23 de abril, aunque la fecha exacta se desconoce. Tampoco se sabe quién la tomó.

La mujer llamó al servicio de emergencias, y, supuesptamente, alegó que había dado a luz en su casa, pero que el bebé no respiraba.

El cuerpo de Ochoa López fue hallado la semana pasada en un vagón de basura cerca de la residencia de las sospechosas.

Al momento, investigadores de la oficina del alguacil del condado Hook buscan determinar por qué el personal del Advocate Christ Medical Center en Chicago no siguió el protocolo establecido y no se percató a tiempo de que algo no cuadraba en las alegaciones de Figueroa.

Figueroa, de 46 años, y su hija, de 24, enfrentan cargos de asesinato en primer grado.

Mientras que el novio de la segunda, Piotr Bobak, de 40, fue acusado de ocultar el asesinato.



