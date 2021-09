Piden a Corte Suprema de Justicia de Nicaragua anular naturalización de Sánchez Cerén por violar la Constitución

El jurista nicaraguense José Antonio López, integrante del movimiento Defensores del Pueblo, interpuso ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua un recurso de amparo contra la reciente naturalización del ex presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén.

"Dice la ley de justicia constitucional que los recursos tienen lugar contra cualquier acto que viole derechos y garantías constitucionales y nosotros le estamos citando que el Director de Migración y Extranjería viola la constitución política" dijo López.

De acuerdo a la denuncia, el titular de Migración, Juan Emilio Rivas, habría autorizado la naturalización de Sánchez Cerén sin que cumpliera los requisitos que contempla la constitución nicaragüense y los tratados internacionales. "No puede dársele ni asilo ni ningún tipo de recurso a aquellas personas que están siendo señaladas por robo o peculado", argumentó el demandante.

Aunque las autoridades migratorias de Nicaragua no han respondido a los argumentos del movimiento Defensores del Pueblo, la ex diputada del FMLN, Nidia Díaz, dijo que el ex mandatario sí cumplió con los requisitos para naturalizarse como nicaragüense.

"Si le da asilo un país a alguien es porque está dentro de los parámetros. Y la legalidad de ese país ...uno acude a pedir un asilo por persecución política" dijo Díaz.

El viernes 30 de julio, Nicaragua anunció la nacionalización del expresidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, a su esposa Rosa Margarita Villalta, y a su hija Claudia Lissette Sánchez Villalta, según acuerdo publicado en La Gaceta (el Diario Oficial del país nica) en su versión digital.

Semanas después, se oficializó también la nacionalización a Salvador Antonio Sánchez Villalta, hijo del exmandatario; Alejandra Sofía Guardado Sánchez, nieta; y su bisnieto, Carlos Manuel Pacheco Guardado.

El acto de nacionalización impedirá que Sánchez Cerén pueda ser extraditado a El Salvador para que enfrente la justicia ante el caso que se le sigue por haber recibido sobresueldos durante la gestión de Mauricio Funes (2009-2014), en la que el excomandante guerrillero fungió como vicepresidente, ya que la constitución nicaragüense prohíbe que los ciudadanos nicas puedan ser extraditados.

Esta situación generó un desacuerdo diplomático entre los cancilleres de ambos países. Tras conocerse la nacionalización del expresidente, la canciller salvadoreña, Alexandra Hill envió una carta a su par nicaraguense, Denis Moncada.

Aunque el contenido de dicha carta no se conoció, Moncada reaccionó diciendo: "Hemos recibido su carta de hoy (ayer) que consideramos inaceptable puesto que usted se refiere en términos ofensivos e insultantes a ciudadanos nicaragüenses por nacionalización, derecho que tienen todos los Estados civilizados del mundo", en defensa de Sánchez Cerén y del también expresidente salvadoreño prófugo Mauricio Funes, quien optó por la misma medida de naturalización.