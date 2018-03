Piden retrasar audiencias de confirmación del gabinete de Trump

Lee también

El Partido Demócrata pidió hoy que se retrasen las audiencias de confirmación en el Senado de Estados Unidos para examinar a los seleccionados por el presidente electo Donald Trump para formar parte de su gabinete, al no haberse completado la evaluación ética de los nominados.El director de la Oficina de Ética Gubernamental, Walter Shaub, se mostró "muy preocupado" en una carta y criticó a los republicanos por apresurarse a establecer una calendario de audiencias de confirmación, sin que su oficina haya podido completar la evalucación ética de varios de los nominados.Shaub dijo que el cargado calendario de audiencias de confirmación previstas para la semana que viene ha creado "una presión excesiva" sobre el personal de su agencia para que "se apuren" para hacer estas revisiones."La Oficina de Ética Gubernamental ha dejado muy claro que la confabulación del equipo de transición con los republicanos del Senado para meter a la fuerza a estos nominados al gabinete antes de que hayan sido examinados de forma exhaustivas es sin precedentes", dijo el líder de la minoría demócrata en el Senado, Charles Schumer, a la cadena ABC News."Estas audiencias apresuradas deben retrasarse hasta que los exámenes éticos estén finalizados. Yási Trump y el Senado, controlado por los republicanos no lo hacen, la única conclusión razonable que se puede sacar es que están preocupados por lo que pueda salir", dijo Adrienne Watson, portavoz del Comité Nacional Demócrata (DNC), según el diario online "The Hill".La Oficina de Ética Gubernamental es órgano de control que se encarga de promover y preservar la integridad de los servidores públicos de las instituciones gubernamentales. Los republicanos del Senado han programado la semana que viene las audiencias de siete de los nominados por Trump a ser miembros de su gabinete, algunas de ellas en el mismo día.Entre las audiencias previstas destacan las de dos de los candidatos más controvertidos: el jefe de ExxonMobil, Rex Tillerson, para secretario de Estado, y el senador republicano Jeff Sessions para fiscal general.Los lazos de Tillerson con Rusia podrían dificultar su confirmación en el Senado, después de que el Gobierno de Barack Obama y los servicios de inteligencia estadounidenses acusaran al presidente ruso Vladimir Putin de injerencia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.Tillerson negoció un acuerdo energético multimillonario con los rusos y Putin le entregó en 2013 la Orden de la Amistad, una de las máximas distinciones que se concede en Rusia a ciudadanos extranjeros.Por otro lado, organizaciones hispanas y pro derechos civiles han pedido al Senado de los Estados Unidos que no confirmen a Sessions ya que lo consideran un racista, anti-inmigrante y retrógrado.