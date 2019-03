Piloto evitó accidente de Boeing 737 Max 8 antes de tragedias en Indonesia y Etiopía

Un tercer piloto estaba en la cabina del avión Boeing 737 Max 8 de Lion Air en un vuelo problemático, un día antes de que ese mismo avión cayera, el 29 de octubre, confirmó este jueves el director de la agencia de transporte de Indonesia.

El tercer piloto, que no ha sido identificado, estaba entrenado para volar aviones Max 8 e iba a bordo del vuelo del 28 de octubre, del aeropuerto Denpasar de Bali hacia Yakarta.

La nave tuvo los mismos problemas que a todas luces hicieron que se estrellara al día siguiente.

Según versiones que citan a fuentes anónimas, el piloto adicional tenía experiencia en lidiar con el problema y asesoró a la tripulación regular sobre cómo evitar que la nariz de la nave descienda automáticamente.

No queda del todo claro si los pilotos compartieron sus inquietudes con los reguladores aéreos, con la aerolínea o con los pilotos que perecieron el 29 de octubre.

Los investigadores indonesios dicen que todavía están analizando los datos registrados en la grabadora del vuelo, que fue recuperada apenas en enero.

El interés colectivo en la investigación sobre ese estrellamiento, en que murieron las 189 personas a bordo, ha ido en aumento debido a la caída de otro avión de ese mismo modelo en Etiopía hace pocos días, en que murieron 157 personas.

El avión de Lion Air tuvo problemas durante varios vuelos antes del viaje fatídico, específicamente abruptas pérdidas de altitud posiblemente vinculadas a un sistema propulsor.

Pilotos sin información

Lo que hizo ese tercer piloto para evitar la tragedia coincide con la explicación dada al canal de televisión argentino Todo Noticias por un instructor de vuelo.

En una transmisión en vivo realizada después de los accidentes en Indonesia y Etiopía, el instructor Gustavo Jiménez explicó que el Boeing 737 Max 8 cuenta con un sistema automático que escapa del control de los pilotos.

En el video también se muestra de una forma limitada la consecuencia de no interrumpir ese proceso automático que ejecuta el avión, que fue lo que habría pasado con las naves accidentadas en Indonesia y Etiopía.

Según contó Jiménez, los Boeing 737 Max 8 tiene cambios en los motores, que les permiten ser más eficiente al aumentar su potencia y reducir su consumo.

Los motores son más grandes y se encuentran en otra posición, cambios que obligan a volar de una forma diferente. "No es más peligroso, (el 737 Max 8) es diferente para pilotear. Encontraron esto en las pruebas. Tiene un comportamiento diferente", dijo el instructor.

Ante ese cambio, Boeing buscó que las características de vuelo no fueran muy diferentes en comparación a su modelos previo de avión, el 737 Next Generation. Por eso se incluyó un dispositivo que "actúa sobre comandos del avión sin que el piloto se entere y hace que se clonen las características de vuelo de un Boeing 737 Next Generation siendo un Max".

El aparato encargado de ese trabajo es el MCAS: Maneuvering Characteristics Automation System (sistema de automatización de las características de maniobra, en español).

El problema es cuando ese sistema automático interpreta que el avión está bajo de velocidad (aunque no lo esté) y "actúa sobre los comandos sin que el piloto pueda intervenir".

Según la explicación de Jiménez, cuando la computadora cree que el avión está bajo de velocidad de forma automática el avión baja la nariz para buscar velocidad.

Los pilotos no tenían la información de que ese sistema estaba instalado y por lo tanto no sabían cómo cortarlo a tiempo para retomar el control del avión.