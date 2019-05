Pilotos militares de EUA reportaron avistamiento de ovnis | VIDEO

Entre mediados del 2014 y hasta marzo de 2015, pilotos de la Marina de Estados Unidos reportaron haber visto objetos extraños en el cielo que no pudieron identificar como aviones.

Este fin de semana, The New York Times publicó un reportaje recogiendo la información que quedó consignada en expedientes de la institución sobre los testimonios de los pilotos.

Lo más relevante de las declaraciones entregadas por los uniformados es que los ovnis, que aparecieron casi a diario; no tenían motor visible ni luces infrarrojas, pero podían alcanzar los 30,000 pies de altura y velocidades hipersónicas.

De acuerdo con el diario, a finales del 2014 un piloto tuvo una colisión cercana con uno de los ovnis, y se presentó un informe oficial de accidente.

De hecho, señala que algunos de los avistamientos quedaron grabados en video, en uno de ellos, obtenido a principios de 2015, se ve "un objeto que se acerca a las olas del océano cuando los pilotos cuestionan lo que están viendo", dice el reportaje.

NYT hace énfasis en que el Departamento de Defensa de ese país nunca ha dicho que los objetos tengan origen extraterrestre. Incluso menciona que el teniente Graves y otros cuatro pilotos de la Marina, que dijeron en entrevistas con The New York Times que vieron los objetos en 2014 y 2015 en maniobras de entrenamiento desde Virginia a Florida, no han hecho ninguna afirmación sobre el origen de los mismos.

A principios de este año, la Armada les envió a sus pilotos, según informó NYT, una nueva "guía clasificada" sobre cómo informar sobre la presencia de un objeto volador no identificado (Ovni en español. UFO -unidentified flying objects- en inglés).

"Hubo una serie de informes diferentes. Algunos casos podrían haber sido drones comerciales no tripulados, pero en otros casos no sabemos quién está haciendo esto, no tenemos suficientes datos para rastrear esto", le dijo al diario Joseph Gradisher, un vocero de la Armada, quien agregó que, en todo caso, el mensaje es que existan procedimientos para notificar posibles intrusiones al espacio aéreo de Estados Unidos.

El reportaje señala que, pese a que desde el 2012 desapareció el Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales que había sido fundado en el 2007, la Marina ha informado que el programa, del que todavía hay información clasificada, ha continuado de otras formas.

Entre los archivos del proyecto hay un video del 2004 que "muestra un objeto oval blanquecino descrito como un gigante Tic Tac, del tamaño de un avión comercial al que se encontraron dos aviones de combate de la Marina en la costa de San Diego en 2004", indica NYT.

El diario cita así mismo a Leon Golub, un astrofísico del Centro Harvard-Smithsoniano de Astrofísica, quien asegura que la probabilidad de que el origen de los objetos sea extraterrestre "es tan improbable que compita con muchas otras explicaciones de baja probabilidad pero más mundanas".

Golub concluye que "hay tantas otras posibilidades: errores en el código para los sistemas de imágenes y visualización, efectos atmosféricos y reflexiones, sobrecarga neurológica de múltiples entradas durante el vuelo de alta velocidad ".