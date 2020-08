Polémica en República Dominicana por niños bailando sensualmente en las redes

Santo Domingo, 26 ago (EFE).- Una serie de videos publicados en las redes sociales en los que aparecen niños bailando de forma sensual y una madre perreando con su hijo han desatado un escándalo en República Dominicana, en el que intervino este miércoles Unicef.







El caso más destacado es el del cantante urbano Don Miguelo, quien se encuentra bajo arresto y en el ojo de la tormenta por difundir videos en las redes sociales en los que aparecen niñas bailando de forma sensual.







VIDEOS QUE PUEDEN LLEVAR A LA CÁRCEL





El Ministerio Público pidió medidas de coerción contra Don Miguelo, que podría enfrentar una condena de entre 1 y 2 años de prisión por violar el Código de Niños, Niñas y Adolescentes.





Las autoridades lo arrestaron a principios de semana después de que usuarios de las redes sociales denunciara un video en el que aparecen tres menores de edad bailando su tema "Y qué fue" para un reto que promueve el cantante, interprete de éxitos locales como "Cola de motora" y "Las siete locas".





En su defensa, Don Miguelo explicó que este material forma parte de los "tantísimos" videos que recibe "a cada minuto" de seguidores que los envían "con la esperanza" de que los publique en sus perfiles de redes sociales, así como de padres que tienen "la aspiración" de ver a sus hijas salir en el Instagram del artista, que acumula 4,4 millones de seguidores.







A la vez, aseguró que su intención no era "promover el morbo" ya que no necesita "de esos recursos" para popularizar su música ni para ganar seguidores "ni mucho menos para generar controversias".















UNA INFLUENCER PERREANDO CON SU HIJO







A la polémica generada por Don Miguelo se sumó la de la influencer Mami Jordan, quien publicó un video en el que baila de forma sugestivamente sexual con su hijo menor de edad.







En el material se observa a la mujer que insiste en bailar con el niño, moviendo sus nalgas contra la entrepierna del menor aunque este se niega, y en una parte del video se le sube encima simulando un acto sexual.







Este video ha causado escándalo en República Dominicana y muchas personas de la esfera pública y anónimos han pedido que actúe la Justicia.















REACCIÓN DE UNICEF







El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) expresó este miércoles preocupación por la reciente difusión por redes sociales de niños expuestos a situaciones de hipersexualización y pidió a las autoridades y a la sociedad dominicanas proteger a los menores de edad evitando su revictimización "y asegurando en todo momento el respeto a su dignidad intrínseca".







En un comunicado, la representante del organismo de la ONU en el país, Rosa Elcarte, consideró que la hipersexualización de menores de edad "es una entrada para la normalización del abuso sexual, el matrimonio infantil y la explotación sexual. Y como tal, no puede ser aceptada bajo ningún concepto. No hay una excusa para disminuir la importancia y gravedad de esta situación".







A la vez, recordó que tanto la Convención sobre Derechos del Niño como el Código sobre el Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la República Dominicana reconocen que todos los menores de 18 años tienen derecho a la integridad personal.







Asimismo, indicó que en estos días, debido al confinamiento por la COVID-19, hay un mayor riesgo de que los niños y adolescentes sean testigos o sufran violencia y abuso. EFE

