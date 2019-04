Polémica por reacción de alcalde mexicano que dejó a una niña llorando: "Tiene una obesidad espantosa, horrible"

El alcalde de la comuna de Ahome en Sinaloa, México, Manuel Chapman, fue objeto de críticas después de realizar una de sus rutinarias visitas a estudiantes y docentes del sector. Esta vez fue al Centro de Educación Inicial Indígena, en una comunidad rural, donde dejó a más de alguno impresionado al provocar el llanto de una pequeña por sus dichos.

Todo ocurrió cuando Chapman se acercó a un grupo de niños que se encontraban sentados junto a otros profesores, y llamó a la pequeña Nancy que se encontraba más atrás. Entonce comenzó a interrogarla frente a sus compañeros por el nombre de su padre y sus gustos alimenticios.

La niña le respondió que le gustaba comer huevos y muchos dulces. Entonces, el alcalde se volvió hacia la profesora y le comentó en voz alta que la pequeña tenía una "obesidad espantosa, horrible". Nancy escuchó todo. "¿Cuál es el problema con esta niña? Tiene un sobrepeso…, tiene una obesidad espantosa, horrible ¿Por qué? ¿Sabe usted o no sabe?", le preguntó Chapman a la profesora.

La docente le respondió al político que la niña era hija única por lo que la madre le daba todo lo que ella pedía comer, y a los segundos el alcalde abraza a Nancy, quien se habría entristecido por los dichos sobre ella y se había puesto a llorar.

Según aseguró Infobae, el video del momento fue publicado en las redes sociales y generó cientos de críticas a la forma en que el alcalde abordó el tema: con la niña escuchando los comentarios sobre su peso frente a todos sus compañeros.

Fernanda Rivera, la persona que subió el video a su Facebook, aseguró: "¿Será la manera de hacer política? Como es posible que pongamos en juego la sensibilidad de un niñ@, es indignante como expone delante de sus compañeros con su extraordinario comentario #ConLosNiñosNoChapman", escribió.

La publicación no tardó en llenarse de comentarios. "Con la intención no basta. Es un hombre preparado para saber cómo abordar estos temas. No es posible que diga que quiere ayudar a su gente si le habla de esa manera delante de todos los niños, quienes son los críticos más duros y no piensan muchas veces que dañan a sus compañeros", relató una de las comentaristas en la publicación.

Pero, al parecer este no ha sido el único caso polémico que ha enfrentado el alcalde con respecto a sus visitas a centros educativos, ya que el año pasado asistió a un evento en torno a la "Semana bucal", oportunidad en que les preguntó a los alumnos si sabían quién era él.

A los minutos subió su tono de voz y les dijo: "Todos ustedes, todos y cada uno y una de ustedes, me tienen que obedecer soy el jefe político".

Alcalde dice que es posible que haya cometido un exceso

Según publicó Infobae, el padre de la menor, se sintió muy ofendido con lo sucedido. "Que no se me ponga enfrente", dijo en referencia al alcalde, en tanto que la madre señaló que tuvo que tomar medicamentos después de ver la ofensa a su hija.

"Me demoré 19 años para tenerla, es un milagro de Dios para que venga este señor y diga todo esto. Yo me dedico al campo, era jornalero pero ahorita estoy incapacitado, me botó la rodilla izquierda y no puedo trabajar. Nos hablaron de eso de poner una denuncia pero ahorita no, vamos a ver, no nos gusta estar en ese tipo de vueltas yo solo me dedico a trabajar", declaró el hombre.

Por su parte, el alcalde Chapman tuvo que ofrecer disculpas públicas a través de sus redes sociales, asegurando que no era su intención ofender a la familia.

"Deseo (…) enviar mis más sentidas disculpas, porque, muy posiblemente, haya yo cometido un exceso cuando estuve en el Centro de Educación Inicial en Goros 2, con la niña Nancy", indicó.

La autoridad comunal se refirió a los casos de obesidad que enfrenta México, algo que está ocasionando un problema en la salud pública de los niños, y aseguró que su visita al establecimiento era para poder conversar acerca de estos temas con los docentes y niños.

"Jamás, bajo ninguna circunstancia, fue mi intención lastimar a esta preciosísima niña (…) Con todo respeto y humildad, insisto, quiero pedir una sincera disculpa desde lo más profundo de mi corazón a Nancy, a su familia, sus maestras y compañeritos", aseguró el edil.

Gladys Santana, funcionaria municipal de Ahome, fue a la casa de la menor para poder conversar con los padres, y otorgarles ayuda nutricional y psicológica por los posibles daños que los dichos del alcalde podrían haberle provocado a la pequeña.