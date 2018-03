Por esta razón la hija menor de Barack Obama no estuvo presente en su último discurso

Lee también

“Bajo las circunstancias más extrañas, se han convertido en dos fantásticas jóvenes mujeres. Llevaron la carga de los años bajo el foco de la atención pública con mucha facilidad. De todo lo que hecho en mi vida, mi mayor orgullo es ser su padre”, expresó un notablemente emotivo Barack Obama la parte de su último discurso presidencial que dedicó a sus dos hijas. Sin embargo, cuando la cámara enfocó a donde estaban ubicados los familiares del todavía presidente, Sasha, la hija menor del mandatario, no estaba acompañando a su madre y su hermana en esa noche.Durante toda la velada, que duró aproximadamente una hora, las cámaras enfocaron a la familia Obama y sus únicos tres miembros presentes: Barack, Michelle y Malia, la hija mayor del matrimonio presidencial. Sin embargo, el enérgico y emotivo discurso final de Obama como presidente de los Estados Unidos opacó la ausencia de la última de sus hijas.Sin embargo, antes de que cualquier rumor pudiera correr en redes sociales y medios informativos, periódicos como el Huffington Post, New York Times, Washington Post y varios medios internacionales, retomaron este día un comunicado oficial que emitió la Casa Blanca para aclarar la ausencia de Sasha Obama la noche de ayer en Chicago.La Casa Blanca informó en su portal web que Sasha Obama tuvo una prueba académica en la escuela Sidwell Friends, en Washington DC, este miércoles por la mañana, razón por la cual tuvo que quedarse fuera del último viaje presidencial de su familia. Junto a esta aclaración, la Casa Blanca retoma un comunicado de la página web de la prestigiosa institución donde declaran que “los estudiantes deben cumplir con las fechas programadas de exámenes. La ausencia por viaje no es una razón adecuada para reprogramar un examen”, siendo esta la razón de su ausencia ayer.Durante los últimos meses de su mandato, varios medios hicieron circular información sobre una posible rebeldía por parte de Sasha Obama hacia su padre y de una supuesta inconformidad ante el prestigio que la familia había adquirido en los últimos años. Sin embargo, esto no paso de ser rumores y no se tuvo información concreta al respecto.