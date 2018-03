Por esta razón, los vecinos de Ivanka Trump ya no la soportan

Lee también

Lo retomó el Daily Mail y, tras ellos, varios periódicos internacionales y estadounidenses también dieron espacio a un grupo de quejas hechas por parte de los vecinos de Ivanka Trump y Jared Kushner, de quienes dijeron “estar cansados y hartos”.“Ha sido un circo desde que se mudaron”, dijo a la Associated Press una mujer identificada como Marietta Robinson y que vive en el mismo lugar en que la “Primera Hija” de EUA y su esposo decidieron vivir luego de la investidura presidencial de Donald Trump.Esta es la casa en que residen Ivanka Trump, su esposo y sus hijos.Según los habitantes de un elegante vecindario en Washington, Ivanka Trump y su familia no son para nada “buenos vecinos”, ya que acaparan la mayor parte del estacionamiento de la calle y dejan bolsas de basura durante varios días en la acera.Además, los residentes del vecindario Kalorama dijeron que era “cansado” los constantes dispositivos de seguridad que se montan para la protección de los nietos del mandatario de EUA. Los vecinos también se quejan de que las aceras han sido cerradas, el espacio público de estacionamiento se encuentra atestado y que la familia y su personal no se han aprendido los horarios del servicio de recolección de basura que pasa frente a su casa de $5.5 millones.La casa de Ivanka y Jared está ubicada en el vecindario Kaloma, el cual también ha servido de vivienda para el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su familia. Kushner y Trump se mudaron el pasado mes de diciembre y, aunque ambos trabajan en la Casa Blanca, los vecinos no consiguen acostumbrarse a tener vecinos con tanta fama y notoriedad.Los vecinos han comenzado a quejarse.Los dispositivos de seguridad a cada momento son una de las tantas quejas de los residentes de esa zona.Fotos: Agencias.