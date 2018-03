Por este motivo unos cazadores mataron a un rinoceronte del Zoológico de París

Lee también

Varios cazadores asesinaron ayer por la noche a un rinoceronte blanco en el Zoológico Thoiry, en París, Francia, para quitarle su cuerno y comercializarlo en los suburbios de Europa, según informaron las autoridades policiales de la capital francesa. La noticia fue recogida por medios internacionales como BBC, The Guardian y Huffington Post.Según la versión oficial de la policía, los cazadores entraron al hábitat del animal en el zoológico en la noche, forzando una reja exterior y varias puertas, antes de disparar y matar al rinoceronte, añade el comunicado."Mataron a Vince, un macho de 4 años, para cortarle uno de sus cuernos, probablemente con una motosierra. Su segundo cuerno estaba parcialmente cortado, lo que da la impresión de que los criminales fueron interrumpidos o que su equipo no funcionaba bien", dijo el zoológico.Los rinocerontes son una especie en vía de extinción y víctimas de la cacería pues algunos creen que sus cuernos tienen poderes medicinales. Se cree que es la primera vez que un rinoceronte ha sido cazado en un zoológico, aunque no sería la primera vez que esta especia, al igual que los elefantes, sufren intentos de persecución en Francia para poder obtener el marfil que proviene de sus cuernos.