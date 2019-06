¿Por qué Canadá después de EUA?

Dada la inseguridad que está pasando nuestro país en estos momentos, no me quedó otra opción que salir para Estados Unidos. Llegué por tierra y en la frontera me tuve que entregar y pedir asilo.

Pero a uno ahí lo tienen en condiciones desfavorables. Mi nombre es Elena. Estuve en migración, en "La Perrera", un lugar feo donde a uno le dan un papel de aluminio para que se arrope. A mi niña la separaron de mí.

Luego nos mandaron una noche para un lugar que le dicen "La Hielera". Los agentes de ICE lo hostigan a uno, se burlan de uno. En el albergue estudiaron mi caso e hice el trámite para presentar mi solicitud de asilo. Estuve como 2 horas explicándole a un oficial por qué estaba pidiendo asilo. Fue una cita muy difícil, pues lo ponen en tela de juicio a uno.

A mí me dijeron que podía quedarme temporalmente en Estados Unidos. Me colocaron un grillete con localizador satelital en mi pie, y me dijeron que tenía que presentarme a las oficinas de ICE cada ocho días mientras tenía la audiencia.

Las oficinas de ICE siempre estaban llenas y las personas que me atendieron fueron terribles. Me dijeron que tenía que ir cada mes a firmar. Fui a dos audiencias, pero no podía pagar un abogado. En ese momento, yo ya había escuchado de Canadá. Fue ahí cuando decidí quitarme el grillete que había usado durante casi un año en mi pie, y salimos para Canadá.

Hicimos dos intentos. En uno mi hija le pidió a la cajera de la gasolinera que le regalara una llamada para podernos comunicar con nuestra familia de Virginia, y ellos nos consiguieron un hotelito en la zona. Pero ahí no hay servicio de Uber; entonces la cajera nos dijo que iba a llamar para que nos llevaran.

Pero nosotros jamás pensamos que a quien iba a llamar era a la policía. Todo paró ahí.

Nos fuimos para New Jersey y unos días después hicimos el segundo intento. Buscamos a otra persona, me dieron la localización a donde teníamos que ir y desde New Jersey pagamos un Uber. Llegamos como a las 10 de la noche, nos bajamos y nos dijeron que entráramos. yo venía preparada para pedir refugio en la frontera, pero no había nadie, así es que caminamos, cruzamos la frontera, seguimos caminando y más adelante estaba la persona que nos esperaba ya aquí en Canadá. Desde ahí nos llevaron para la ciudad de Montreal, en Quebec, y luego nos venimos para Mississauga, en Ontario. Ahora estamos a la espera de que nos den la fecha para nuestra audiencia mientras vivimos con seguro, permiso de trabajo y sin grilletes.