Por qué Trump no podrá, por ahora, quitar dinero a El Salvador, Honduras y Guatemala

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lleva más o menos una semana amenazando -sobre todo en Twitter- a El Salvador, Honduras, y Guatemala con dejar de darles dinero a través de programas de cooperación.

Las reprimendas del presidente son por la caravana migrante que salió de Honduras hace diez días y que ha recorrido el Triángulo Norte para llegar a Norteamérica. La gran mayoría de la caravana ya se concentra en México, y aunque este martes han decidido descansar, se dirigen a la frontera sur de Estados Unidos a solicitar asilo.

"Hoy hemos informado a los países de Honduras, Guatemala y El Salvador que si ellos permiten que sus ciudadanos, u otros, viajen a través de sus fronteras hacia los Estados Unidos, con la intención de entrar a nuestro país de forma ilegal, todos los pagos que les hacemos PARARÁN (FIN)", tuiteó el presidente Trump la semana pasada.

Un día antes había agitado Twitter con un desafío directo al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández: "Si la gran caravana de personas que se dirigen a Estados Unidos no es frenada y llevada de vuelta a Honduras, no se dará más dinero o ayuda a Honduras, ¡con efecto inmediato!".

¿Quién decide dónde va el dinero de Estados Unidos?, ¿puede algo así tener un "efecto inmediato"?

A pesar de que en los recientes reportes de gastos de año fiscal de Estados Unidos ya se ha registrado una disminución a la cooperación para el Triángulo Norte bajo el lema de "América Primero", es el Congreso el que tiene la voz de mando en el caso. No el presidente Trump.

Esta regulación obedece a la Ley de Control de Embargo, que prohíbe al presidente retener (o incautar) dinero asignado por el Congreso. El presidente solo puede proponer su presupuesto, pero está sujeto a aprobación.

Actualmente el Congreso tiene mayoría republicana -el partido de Trump- tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, pero eso no ha ayudado al mandatario en casos clave; como su promesa de eliminar el "Obamacare", o sus propuestas migratorias.

El año fiscal estadounidense recién comenzó el pasado 1 de octubre y terminará el próximo 30 de septiembre de 2019.

“Afortunadamente, el Congreso, no el Presidente, tiene el poder de la bolsa, y mis colegas y yo no nos quedaremos de brazos cruzados mientras esta Administración ignora la intención del Congreso. Mi oficina se ha comunicado con la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, que está legalmente autorizada para realizar un seguimiento de los actos de incautación, para garantizar que el Presidente no infrinja la Ley de Control de Embargo", sentenció en un comunicado de prensa el representante Elliot Engel, el miembro de más alto rango en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

“Más allá de estas potenciales violaciones a leyes y normas, el enfoque del Presidente hacia Centroamérica tendrá precisamente el impacto opuesto al que pretende", observó Engel.

"El Salvador, Honduras y Guatemala están plagados de violencia y pobreza. La mejor manera de evitar que los centroamericanos emigren a los Estados Unidos es continuar invirtiendo en sus comunidades para que no se vean obligados a hacer el peligroso viaje al norte. Una vez más, la política del presidente Trump hacia América Latina solo empeorará las cosas ", dijo el demócrata (NY).

Trump también lanzó afrentas a México, diciendo que enviaría al Ejército a la frontera y cerraría los cruces. El ministro de Relaciones Exteriores mexicano, Luis Videgaray, le respondió que es México quien hace sus leyes de migración y al país le corresponde decidir cómo aplicarlas.

La Prensa Asociada reportó que el Pentágono no ha recibido órdenes de asignar personal extra a la frontera sur.