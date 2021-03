¿Por qué el bloqueo en el Canal de Suez podría dejarte sin papel de baño?

El mundo se mantiene expectante ante el bloqueo en el Canal de Suez. El carguero Ever Given, de más de 219.000 toneladas, permanece encallado desde el martes pasado y más de 200 barcos quedaron varados allí a la espera de que se retome la navegación. Por esta situación inédita, las cargas no podrán llegar a su destino cuando estaba previsto lo que podría derivar en una escasez mundial de papel higiénico, café, muebles y diversos bienes importados.

“Afectará básicamente todo lo que se vea en las tiendas”, dijo a NBC News Lars Jensen, un experto independiente en transporte de contenedores con sede en Dinamarca, según publicó el medio digital estadounidense Business Insider.

Por su parte, el propietario de Ever Given se disculpó por el megabloqueo, que está provocando una crisis comercial mundial. Se estima que el valor del tráfico marítimo bloqueado en Suez es de 9600 millones de dólares al día. Walter Schalka, director general de la empresa brasileña de celulosa Suzano SA, explicó a Bloomberg News que la compañía estaba luchando por transportar la materia prima para el papel higiénico en medio de los retrasos, según publicó el New York Post.

El bloqueo también está afectando el traslado de contenedores llenos de café instantáneo, informó Bloomberg, al advertir que probablemente la escasez de café se sienta más intensamente en Europa, aunque podría impactar en todo el mundo, “ya que la vía fluvial está bloqueando los envíos clave entre Vietnam y Europa”.

Según expertos consultados por Business Insider, el bloqueo cuesta alrededor de 400 millones de dólares la hora y la nave atascada podría tardar semanas en moverse. A su vez explicaron que si bien alguno barcos tomarán una ruta alternativa alrededor de África, eso agregará 15.000 millas, lo que se traduciría en aproximadamente dos semanas más de viaje.

Si el canal no funciona, las naves deberían hacer el periplo de África en 15 días. Por allí transita alrededor del 30% de los contenedores que circulan por el mundo

(casi 19.000 naves el año pasado). El diario especializado en noticias navieras Lloyd List afirmó que ahora las embarcaciones evalúan si deberán circunnavegar África para llegar a Europa.

Según la estimación de fuentes marítimas, hay unas 280 las naves bloqueadas en el canal debido al bloqueo. Casi 120 embarcaciones deberían estar frenadas en el norte y el resto en el sur, lo que implica pérdidas diarias por peajes de entre 20 y 30 millones de dólares.

Asimismo, el bloqueo provocó un alza en los precios del crudo de casi 6% impulsados por temores sobre el abastecimiento. “Las consecuencias sobre los precios dependerán de la duración del bloqueo”, según Bjornar Tonhaugen, del gabinete de Rystad, quien dijo a la AFP que “el efecto probablemente será débil y transitorio”.

Operativo

El Ever Given podría ser desalojado “a principios de la semana que viene”, dijo hoy el director ejecutivo de Royal Boskalis, la empresa matriz de Smit Salvage, la firma holandesa contratada para ayudar en la tarea.

“Con los barcos que tendremos en el lugar para entonces, la tierra que ya hemos podido dragar y la marea alta, es de esperar que sea suficiente para poder desencallar el barco a principios de la semana que viene”, dijo Peter Berdowski en un programa de la televisión pública holandesa el viernes por la noche.

Si eso no es suficiente, habrá que retirar los contenedores para aligerar el barco, advirtió Berdowski, una solución que llevaría mucho más tiempo.

“Ya estamos instalando una grúa, en tierra”, dijo en el programa Nieuwsuur. “Esto nos permitirá retirar eventualmente todos los contenedores de la cubierta de proa, lo que podría suponer cientos de contenedores”, añadió.

Smit Salvage, la empresa contratada para el “salvamento” del Ever Given, se muestra más prudente que el presidente de Shoei Kisen, propietaria del portacontenedores, que dijo confiar en que el barco se desbloqueará el sábado por la noche.