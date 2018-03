¿Por qué jefes de Estado y empresarios de todo el mundo se reunirán este martes en Suiza?

Lee también

La polvareda que desató la elección de Donald Trump como futuro presidente de Estados Unidos llegará seguramente a la "fortaleza" de Davos, en los Alpes suizos, donde a partir del martes se reunirán decenas de jefes de Estado y de Gobierno y empresarios de todo el mundo en la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM).



Se espera que una de las primeras preguntas entre los asistentes al FEM (17 al 20 de enero) será: ¿Qué planea hacer el magnate inmobiliario cuando ocupe su puesto en la Casa Blanca?

Para muchos, el futuro mandatario estadounidense, que tomará posesión del cargo en Washington el último día de la reunión de Davos, es impredecible.



"El mundo de hoy parece ahogarse en un mar de pesimismo, de negatividad y de cinismo", escribe el fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, en la página web del FEM, y agrega: Los participantes sienten que el aire es cada vez más fino.



El banco Goldman Sachs refleja con bastante claridad la inquietud que existe entre la élite económica con vistas a 2017. "De ser un factor de estabilidad, Estados Unidos se está transformando cada vez más en un factor de incertidumbre en la política mundial", señalan en un informe los directores de inversiones del banco Tim O'Neill y Eric Lane.



A Davos acudirá el ex gestor de fondos de alto riesgo Anthony Scaramucci, miembro del equipo de transición de Trump. Sus respuestas son esperadas con ansiedad.



Pero también el "Brexit", la sorpresiva decisión de los ciudadanos del Reino Unido de salir de la Unión Europea, está muy fresco.



El populismo obtuvo dos "grandes victorias" en 2016, apuntan los expertos de Goldman Sachs, mientras apuntan a las próximas elecciones en Alemania, Francia y los Países Bajos, donde los partidos populistas también tienen oportunidades.



Pero sobre todo, flota en el aire la incertidumbre sobre las posibles consecuencias de la digitalización progresiva, el terrorismo y el desplazamiento masivo de personas.



"Estos son los signos de nuestro tiempo: La era digital exacerba las desigualdades de ingresos, y al mismo tiempo los partidos populistas dan voz justamente a aquellos que se oponen a estas tendencias", resume Robert Greil, jefe de estrategias del banco Merck Finck.



Para Schwab la respuesta a casi todas las preguntas debe ser un buen trabajo de gobierno. No en vano el lema de Davos de este año es: "Liderazgo sensible y responsable" (Responsive and Responsible Leadership).



"Se necesita un nuevo modelo de liderazgo flexible y responsable que responda a los desafíos que enfrenta el mundo," dijo Schwab en una conferencia de prensa el martes pasado.

"No hay respuestas fáciles a los desafíos. Tenemos que mostrar cuán compleja es la situación", señala el alemán, de 78 años.



Schwab también habla de la "obligación de trabajar en conjunto" para lograr un mundo más pacífico. "Nuestro éxito no dependerá de algún evento, sino de las decisiones tomadas por nuestros líderes", enfatiza.



A la cita de Davos faltarán algunos líderes importantes, como la canciller alemana, Angela Merkel, que ya por segundo año consecutivo se mantiene lejos de la reunión suiza. Tampoco asistirá el saliente presidente francés, Francois Hollande.



Por su parte, el presidente chino, Xi Jinping, podría utilizar a su favor este escenario al que acude por primera vez a la cabeza de una gran delegación. El mandatario chino será quien inaugurará el próximo martes el Foro Económico Mundial.



"Espero que el presidente Xi muestre cómo China asume un papel de liderazgo responsable y flexible en el mundo", dijo el fundador del foro.



La presencia de XI en Davos podría entenderse como una señal de que Pekín está dispuesta a llenar el vacío que dejará Estados Unidos al mando de un presidente proteccionista como Trump, dijo recientemente al diario "Financial Times" el experto en China Kerry Brown, del Kings College de Londres.



A Davos, una lujosa estación de esquí, acudirán más participantes que nunca, unos 3.000 destacados políticos, empresarios y científicos. Cerca de 5,000 soldados velarán por su seguridad.